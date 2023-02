Hamburger con farina di grillo al ristorante: dove mangiarlo

Mangiare un hamburger di farina di grillo? Si, a Milano è possibile. Si chiama Grillo Cheeseburger e da ieri è entrato ufficialmente a far parte del menù del ristorante milanese Pane & Trita di via Muratori, in pieno centro città, nella zona di Porta Romana. Come si intuisce chiaramente dal nome,che non lascia spazio ad equivoci, si tratta della prima pietanza a base di farina di grillo.

Farina di grillo per pane e pasta, arriva il via libera: presto anche in Italia?

L’hamburger a base di farina di grillo

Il panino si presenta di un colore verde brillante (grazie all’alga spirulina) e, proprio come un piatto dall’impasto classico, è arricchito da formaggio, verdure e salse. La sperimentazione da parte del ristorante Pane & Trita è avvenuta ieri e, come anticipato, si tratta de primo burger in Italia ad essere preparato con farina di grillo. Come rendono noto i proprietari dell’esercizio, la pietanza sarà presente in tutti i locali anche se ne verranno prodotti solo cento al giorno. Dunque, dopo il lascia passare fornito dall’Unione Europea rispetto alla vendita di prodotti alimentari ricavati da alcuni insetti, i ristoratori maggiormente fantasiosi non hanno esitato nel cogliere la palla al balzo e fornire alla propria clientela dei piatti diversi.

Gli ingredienti

L’hamburger è fatto di farina di grillo, fagioli cannellini, olio di semi di girasole, patate al vapore e pane grattugiato. Non contiene nessun tipo di carne convenzionale ed è caratterizzato da un’alta concentrazione di proteine. È questa infatti la motivazione per la quale si ritiene che tali ingredienti possano costituire l’alimentazione di domani. La farina di grillo è infatti molto ricca di sodio, ferro, fosforo, vitamina B12, calcio, fibre e proteine, per l’appunto. Proprio per questo adesso anche in Europa adesso è possibile consumarla, riducendo anche il proprio impatto sull’ambiente. Altri ingredienti che compongono il piatto sono: la scamorza fusa, le patate croccanti, il cavolo viola e una speciale salsina.