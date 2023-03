Nuovo presidente all’Ospedale Bambino Gesù, è il professor Tiziano Onesti: prende il posto di Mariella Enoc

Nuovo presidente all’Ospedale Bambin Gesù, è il professor Tiziano Onesti: prende il posto di Mariella Enoc. Sarà un docente dell’Università degli Studi di Roma Tre a prendere la guida del Consigli d’Amministrazione del noto ospedale pediatrico romano. Il professor Onesti, infatti, succederà alla dimissionaria ex presidente Mariella Enoc. La scelta per guidare i vertici della struttura ospedaliera vaticana, è avvenuta per mano di Papa Francesco.

Tiziano Onesti nuovo presidente dell’Ospedale Bambino Gesù

Il professor Onesti poteva contare di un profilo di tutto riguardo all’interno del Vaticano. Infatti, era il revisore dei conti per la struttura ospedaliera pediatrica. Ma non solo. Contava una grandissima amicizia con il cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato in Vaticano e volto molto influente agli occhi del Santo Padre. Per chi conosce l’ambiente vaticanista, si parla del professor Tiziano Onesti come “un uomo di stretta fiducia” per il cardinale Parolin.

Il ruolo di Onesti all’interno dell’Ospedale Bambino Gesù, sarà attivo già da questo Aprile 2023. Il docente avrà il ruolo, non semplice, di traghettare la struttura sanitaria nei prossimi tre anni. Il professore è nato nel Comune di Rocca di Papa nel 1960, svolgendo adesso anche il ruolo di Professore Ordinario di “Economia Aziendale” presso l’Università degli Studi di Roma Tre. In parallelo all’attività accademica, ha svolto anche ruoli di consulenza aziendale.

Tre le consulenze effettuate all’interno del suo curriculum, vari ruoli in Consigli di Amministrazione o controllo presso società primarie del reparto commerciale. Infatti, il professor Onesti ha lavorato per Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Eni, Telecom, il Gruppo Editoriale L’Espresso e Aeroporti di Puglia. Inoltre, numerose sono state le sue collaborazioni con enti definiti no-profit. Dal 2017, all’interno dell’Ospedale pediatrico vaticano, svolgeva il ruolo di Revisore dei Conti. Ora succede a Mariella Enoc nel ruolo di presidente, dopo che la 79enne ha rassegnato recentemente le proprie dimissioni.