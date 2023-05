Maltempo in Italia, freddo e pioggia fino al 20 maggio 2023: le previsioni e le Regioni a rischio

Maltempo in Italia. Il mese di maggio non è iniziato nel migliore dei modi sotto il profilo strettamente climatico, e di fatto queste prime due settimane sono state particolarmente instabili, e questo a causa della reiterata discesa di perturbazioni sia dal Nord Europa, sia dall’Atlantico. Ma non è finita qui, perché a quanto pare saremo costretti ancora a fare i conti con un clima decisamente traballante anche nei prossimi giorni. Ecco qualche dettaglio in più per oggi, e per la prossima settimana, continuate a leggere!

Maltempo a Roma e ai Castelli: temporali e allagamenti (FOTO)

Maltempo in Italia: ancora freddo e piogge fino al 20 maggio

Come detto, dunque, con la giornata di oggi, particolarmente plumbea in diverse zone d’Italia, di certo non si fermerà l’ondata di maltempo che ci sta stringendo da giorni nella sua morsa. A quanto pare, così come riportato anche da 3BMeteo, il Mediterraneo centrale e l’Italia saranno infatti preda di altre perturbazioni e vortici ciclonici, il tutto a causa della mancanza di alte pressioni. Detto in altri termini, insomma, nei prossimi giorni ci aspettano ancora numerose piogge e temporali su gran parte del Paese, nella maggior parte dei casi anche ad alta intensità. Piogge costanti da mattina a sera, e cieli coperti un po’ ovunque: temporali, acquazzoni improvvisi, nella migliore delle ipotesi clima londinese, con pioggia ad intervalli non troppo regolari. Il sole farà solamente delle brevi comparse, e non sarà di certo protagonista.

Il meteo per oggi, domenica 14 maggio 2023

Un po’ il clima che stiamo vivendo anche oggi, domenica 14 maggio 2023. Un inizio giornata che, almeno al nord, è stato particolarmente soleggiato, a parte qualche pioggia in Emilia Romagna. Durante il pomeriggio ci saranno instabilità soprattutto sulle zone alpine con qualche altro rovescio, specialmente sui settori centro-orientali. Piogge sparse anche sul levante ligure ed Emilia Romagna. In serata, il tutto dovrebbe tendenzialmente attenuarsi. Sempre per la giornata di oggi, al centro, ci saranno piogge continua e diffuse soprattutto su bassa Toscana, Lazio, Umbria e adriatiche, senza escludere qualche temporale. Nelle regioni meridionali, invece, alte possibilità di pioggia al mattino, soprattutto in Puglia, con schiarite altrove, anche nelle zone interne. Rovesci su Sicilia e Campania soprattutto verso sera. In tutto questo, però, la primavera continua, almeno in background, con temperature in lieve aumento durante i prossimi giorni.