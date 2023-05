Il maltempo apre una nuova buca a Monteverde, voragine inghiotte una macchina in sosta

Il territorio di Monteverde non ha risolto i propri problemi con le buche, che tendono ad aprirsi dopo fenomeni di maltempo che si abbattono sul quartiere. Problemi di natura idrogeologica, come ben evidenziato dalla situazione che si è palesata quest’oggi: infatti, una voragine si è aperta lungo via Ferdinando Palasciano, arrivando addirittura a inghiottire una macchina parcheggiata in sosta lungo la strada a pochi passa dal mercato di piazza San Giovanni di Dio.

Macchina crolla nella buca a Monteverde

Attimi di paura per il proprietario di una Fiat, che si è visto aprire una buca solo al punto dove aveva posteggiato la propria vettura. La voragine è stata abbastanza grande da riuscire a inghiottire le gomme anteriori della stessa vettura, procurando non meglio precisati danni al mezzo di trasporto. Sul posto, oltre alla Polizia Locale e i mezzi di soccorso per estrarre l’autovettura, è intervenuto anche il personale dell’Ufficio Tecnico del XIII Municipio di Roma Capitale, che sul posto ha effettuato un primo sopralluogo sulla nuova voragine del territorio e la sua gravità.

Per motivi di sicurezza, chiusa via Ferdinando Palasciano

L’incidente sarebbe avvenuto intorno all’alba di questa mattina, quando verso le 6.30 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti lungo via Ferdinando Palasciano. L’enorme buca si sarebbe formata all’altezza del civico “111”, riuscendo a procurare diversi danni anche a una Fiat che era ferma lì in sosta. Come riscontrato dalla stessa Polizia Locale, c’è stato il cedimento della carreggiata su quel tratto di strada. Per questo motivo, a livello di sicurezza stradale, se è preferito chiudere parzialmente la tratta da via di Monteverde a piazza della Trasfigurazione. Un disagio che potrebbe persistere per diverso tempo, considerato come quel punto veda un fortissimo transito veicolare proveniente dal mercato di San Giovanni di Dio e soprattutto di quei motorizzati che abitualmente attraversano la Circonvallazione Gianicolense.