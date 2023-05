Maltempo a Roma e ai Castelli: temporali e allagamenti (FOTO)

Chi credeva che dopo il Primo Maggio si entrasse nella stagione estiva su Roma e i Castelli Romani, dovrà tristemente ricredersi. Infatti, oggi si sta preannunciando un pomeriggio da incubo su tutto il territorio capitolino e provinciale, con continue bombe d’acqua che stanno toccando la Città Eterna, il Litorale Romano e zone come Velletri. Insomma, un ritorno al lavoro “bagnato” per centinaia di persone, che hanno dovuto affrontare l’acqua facendo fronte anche a un piccolo sciopero dei mezzi pubblici su tutto il territorio laziale.

Le bombe d’acqua nella zona di Roma e dei Castelli Romani

Che la stagione estiva tarderà ad arrivare, lo vediamo anche da questi fatti. Lo scorso anno, almeno da una settimana eravamo tornati a posizionare gli ombrelloni sulle spiagge e a indossare dei costumi nuovi da sfoggiare negli stabilimenti. Oggi però la storia ha tutta un’altra musica: ancora le cime abruzzesi sono imbiancate, con alcune località che hanno mantenuto accesi gli impianti per l’anomalo proseguo delle nevicate nella zona de L’Aquila e di Teramo. Maltempo che non risparmia Roma e la sua provincia, che vede ancora dominare il maltempo e le temperature ballerine ai danni delle belle giornate.

Allerta meteo verde su Roma e Castelli Romani

A Velletri, per il maltempo è franata la montagna che affacciava su via del Boschetto. La strada è stata chiusa, poichè ostruita da acqua e fango e impercorribile da qualunque persona. Si attende l’arrivo dei soccorsi per la constatazione di eventuali feriti e la conta dei danni. Sull’area dei Castelli Romani, da tutt’oggi si stanno scaricando forti quantitativi d’acqua. Tra stasera e domani, ulteriori violente piogge tra la zona dei Castelli e Roma. Per i violenti temporali, segnalati allagamenti nel Centro Storico, Roma Nord-Ovest, piazza Bologna, Nomentana, Libia, via Salaria e via Flaminia. Per la giornata di domani, la Protezione Civile del Lazio ha indetto l’allerta meteo verde su tutto il territorio regionale.