Meteo 1 maggio 2023, maltempo e freddo per il Ponte: ecco che tempo farà

Dopo delle giornate dal sapore decisamente primaverile, ecco che il maltempo torna a fare capolino nella Penisola. Complice il ritirarsi dell’anticiclone che lascia spazio all’aria fredda di provenienza anglosassone, nel corso dei prossimi giorni la presenza di precipitazioni non è da escludere. Un primo maggio e Festa dei lavoratori piovoso quella che sta per arrivare, dove anche le temperature subiranno un calo, attestandosi su valori inferiori alla media stagionale.

Le previsioni meteo per il 1 maggio

Se fino a questo momento l’anticiclone africano ha garantito delle temperature piuttosto miti, ecco che lo scenario meteorologico si appresta a mutare. Infatti, quest’ultimo fine settimana di aprile porterà con sé maltempo e freddo, con un repentino peggioramento tra oggi, domenica 30 aprile, e domani, primo maggio. Nella fattispecie, a partire da oggi si assisterà ad un peggioramento del meteo sul versante nord e centrale dell’Italia, aumento delle nubi anche al Sud. Invece a partire da domani, lunedì primo maggio, in tutto il paese faranno capolino piogge e precipitazioni. A riguardo, l’unica eccezione è rappresentata dalle isole. Tuttavia le condizioni meteorologiche dovrebbero iniziare a migliore dal prossimo due maggio, quando con il ritorno della bassa pressione le precipitazioni sulla Penisola cominceranno ad affievolirsi.

Il Concertone

Dunque, chi aveva pianificato un fine settimana all’aria aperta dovrà rivedere i propri programmi. Ora, in occasione della Festa dei Lavoratori sono molte le iniziative in corso per le città. Uno su tutti l’immancabile appuntamento con il Concertone a Roma. Nonostante le condizioni meteo avverse l’evento si terrà, anche se è consigliabile recarsi in piazza San Giovanni con tanto di ombrello e di una giacca calda. Non è la prima volta che quest’importante evento si tiene anche quando il meteo non è favorevole. Delle analoghe circostanze si erano infatti registrate nel 2019 e nel 2018.