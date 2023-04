Ligabue al Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma: ‘Non vedo l’ora’, scaletta cantanti

Ormai non ci sono più dubbi: anche Luciano Ligabue il 1 maggio, nel giorno della Festa dei Lavoratori, sarà a Roma per il famoso e atteso ‘Concertone‘, che anche quest’anno si terrà in piazza San Giovanni. Dopo diciassette anni dalla sua ultima partecipazione, Ligabue torna a Roma, su quel palco. Per quell’evento, promosso da CIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany. E per trascorrere insieme una giornata all’insegna della musica e del divertimento.

Concerto Primo Maggio 2023 a Roma: cantanti, orario e programma completo

Ligabue torna a Roma per il Concerto del 1 maggio 2023

Ligabue, che ha subito fatto sold out per i suoi concerti nei club di Roma e Milano, da poco ha presentato il suo ultimo singolo dal titolo ‘Riderai’, quello che di fatto anticipa il nuovo album di inediti, che probabilmente uscirà in autunno. E proprio lui ritornerà nella Capitale, dopo tanti anni di assenza, per il Concerto del 1 maggio. “Non vedo l’ora” – ha scritto il cantautore sui social, dove è seguitissimo e dove in migliaia hanno commentato perché in tanti sono pronti a cantare con lui. Sul palco, alla conduzione, Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio, mentre tanti gli artisti, molti emergenti, che si esibiranno.

Artisti Concerto 1 maggio a Roma: ecco chi sono

Sul palco oltre a Ligabue, ci saranno:

Aurora

Lazza

Coma Cose

Geolier

Emma

Carl Brave

Tananai

Francesco Gabbani

Ariete

Mr Rain

Matteo Paolillo

Piero Pelù con Alborosie

Johnson Righeira

Mara Sattei

Il Tre

Baustelle

Levante

Aiello

Rocco Hunt

Bnkr44

Gaia

Alfa

Giuse The Lizia

Fulminacci

Mille

Neima Ezza

Rose Villain

Wayne

Ciliari

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

L’Orchestraccia

Epoque

Ginevra

Serendipity

Paolo Benvegnù

Etta

Maninni

Still Charles

Hermes

Leo Gassmann

Iside

Savana Funk

Camilla Magli

Wepro.

Al momento, la scaletta ufficiale con l’ordine di uscita ancora non è stata resa nota. Ma una certezza c’è: il concerto prenderà il via alle 15 e terrà compagnia al pubblico fino alla mezzanotte. Pronti a ballare e cantare?

