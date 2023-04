Concerto 1 maggio 2023 a Roma: strade chiuse, orari metro e bus, come cambia la viabilità

L’attesa è quasi finita perché a Roma lunedì 1 maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, ci sarà il tanto atteso Concertone di San Giovanni, organizzato come sempre dai sindacati confederali. L’evento, che prenderà il via alle 15 e si potrà seguire anche in diretta tv su Rai 3 fino alla mezzanotte, vedrà alla conduzione Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio. Sul palco, invece, si esibiranno tantissimi artisti, molti emergenti, per una giornata all’insegna della musica, della riflessione e del divertimento. Proprio in occasione della manifestazione, un appuntamento fisso e imperdibile per tanti, la viabilità nella Capitale verrà stravolta: tra aree transennate e strade chiuse al traffico.

Quali sono le strade chiuse per il Concerto del Primo Maggio a Roma

Come si legge sul sito di Roma Mobilità, per garantire le condizioni di sicurezza verrà chiusa al traffico un’area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Fontana). Resteranno transitabili, invece, le direttrici:

Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana;

Nola-Santa Croce in Gerusalemme;

Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia.

Come cambia il percorso degli autobus, come arrivare al Concertone

Ma non finisce qui. Dalle prime ore del mattino saranno deviate le linee 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792. Al termine del concerto, inoltre, entreranno in azione le squadre dell’Ama per la pulizia dell’area, operazione che si concluderà entro le 5 del 2 maggio e, quindi, saranno deviate anche le linee notturne nMA, n3d, n3s, nMC. L’area del concerto si potrà raggiungere con la metro: ci si potrà fermare alla stazione San Giovanni, ma è possibile che nel corso dell’evento, in base all’affluenza, la stazione venga chiusa. In quel caso, si potranno utilizzare le fermate Re di Roma e Manzoni sulla linea A e quella di piazza Lodi per la metro C.

A che ora chiuderà la metro a Roma il 1 maggio 2023

In occasione del concerto, le metro A, B, B1 e C saranno in servizio fino all’1,30 di notte. Inoltre, i lavori serali sulla Linea A saranno sospesi, mentre per bus e tram il servizio sarà quello normale, quello dei giorni festivi.

Scaletta e artisti del Concertone di San Giovanni del 1 maggio

La scaletta ufficiale, quella con l’ordine di uscita dei cantanti, non è ancora stata resa nota, ma con certezza sappiamo che sul palco di San Giovanni saliranno: