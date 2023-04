Scaletta concerto 1 maggio 2023 a Roma: cantanti e orari

Il concerto del Primo Maggio è alle porte, con piazza San Giovanni a Roma che attende il palco per il famoso evento targato CGIL, CISL e UIL. Anche quest’anno infatti, come vuole ormai questa tradizione, la Capitale ospiterà uno degli eventi più attesi con tanti ospiti e cantanti. E chi non sarà presente dal vivo potrà contare come sempre sulla diretta televisiva. Vediamo allora insieme tutte le ultime notizie sul concerto del 1 maggio 2023 a Roma.

Concertone primo maggio 2023: chi sono i conduttori

Anche per quest’anno, a condurre il Concertone della Festa dei Lavoratori sarà Ambra Angiolini, questa volta affiancata dall’attore comico – e attuale spalla di Fiorello a “Viva Rai 2” – Fabrizio Biggio. Ad annunciare i conduttori, è stato proprio il conduttore principale di “Viva Rai 2″, che come sempre ci ha dato uno spoiler delle strategie di casa RAI per le imminenti trasmissioni.

Cantanti concerto 1 maggio Roma 2023

Ormai Ambra Angiolini è diventata l’anima del Concertone del Primo Maggio, arrivando quest’anno alla sesta edizione consecutiva nel ruolo di conduttrice. Sarà decisamente un Concertone più pop quello che andranno a condurre il tandem Angolini-Biggio. Mancano i mostri della musica popolare italiana (Vinicio Capossella, Premiata Forneria Marconi o i Modena City Ramblers), per fare spazio a cantautori più amati da un pubblico giovane. Tra tutti, il cantante napoletano Matteo Paolillo, che cavalca le hit musicali delle radio italiane grazie alle canzoni inserite nella serie televisiva “Mare Fuori“. Prevedibile la presenza di Levante sul palco di San Giovanni, considerato come già in passato abbia preso parte alla manifestazione. Sorpresa per la presenza di Piero Pelù, il gradito ritorno sulle scene dei Baustelle e di Francesco Gabbani, fresco di avventura sui canali RAI con il suo format dedicato all’ambiente e la crisi climatica. Riconfermata la presenza di Ariete, Rocco Hunt, Aiello. Esordio invrece sul palco di San Giovanni anche per Tananai, che lo scorso anno venne sorprendentemente scartato dallo stesso evento romano.

Chi sono gli artisti che saliranno sul palco, scaletta

Ecco allora l’elenco completo degli artisti che si esibiranno sul palco. Per quanto riguarda la scaletta dell’evento sarà inserita non appena disponibile:

Aurora

Ariete

Coma_Cose

Matteo Paolillo (voce di Mare Fuori);

Mr. Rain

Tananai

bnkr44

Carl Brave

Fulminacci

Aiello

Piero Pelù

Rose Villain

Alfa

Baustelle

Francesco Gabbani

Rocco Hunt

Mara Sattei

Levante

Dove vedere in tv e in streaming il concerto del 1 maggio 2023

Per quanto riguarda la copertura televisiva dell’evento il concerto del 1 maggio 2023 a Roma sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Ma il concertone andrà in onda anche in radio: in questo caso tutti sintonizzati su Rai Radio 2 per non perdere nemmeno un istante dell’evento.