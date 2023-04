Previsioni meteo 1 maggio 2023 Roma, pioggia e freddo: che tempo farà, il Concertone ci sarà?

Che tempo ci sarà domani 1 maggio e Festa dei Lavoratori? Un interrogativo che appare quanto mai stringente, soprattutto se si considera che sono tanti gli eventi previsti in ogni città della Penisola, uno su tutti l’immancabile quanto tradizionale Concertone. Tornando al meteo per la giornata di domani, le previsioni annunciano un primo maggio piovoso e fresco rispetto alla media delle temperature stagionali. È infatti in arrivo nel Lazio tempo instabile con piogge e temporali a partire da oggi, domenica 30 aprile, e per i successivi 3-4 giorni.

Le previsioni meteo per il 1 maggio

Le giornate soleggiate che si sono avvicendate nel corso degli ultimi giorni, regalandoci preziosi e desiderati scorci di primavera, almeno per qualche giorno resteranno solo un ricordo. I metereologici avvertono infatti che l’anticiclone si ritira, facendo cambiare le condizioni metereologiche anche sulla nostra Penisola. L’alta pressione si ritirerà verso il nord Africa lasciando dunque la possibilità all’aria fresca di provenienza anglosassone di fare capolino in Italia. Tuttavia, il vero cambiamento ci sarà domenica, quando per via dell’ingresso della perturbazione atlantica dal nord sono previste al mattino piogge dalla Sicilia al Piemonte, passando per tutto il settore tirrenico. Dunque, il primo maggio sarà piovoso e la giornata successiva, quella del due maggio, la situazione non sarà molto diversa.

Il meteo nei prossimi giorni e il Concertone

Previste, infatti, piogge e temporali su gran patte della Penisola con temperature sotto la media del periodo. Questa tendenza sarà caratterizzata da un ulteriore abbassamento delle temperature che persisterà al centro-sud almeno fino al 4 maggio prossimo. Ora, alla luce di ciò, il suggerimento è quello di arrivare “preparati” con tanto di ombrelli aperti o una certa, nonché indossare una giacca calda al Concertone del primo maggio. Non è la prima volta che il grande evento musicale si svolge con condizioni meteo avverse. In tal senso i precedenti maggiormente recenti sono state le edizioni del 2019 e del 2018.