Giornata Internazionale dei Musei 2023 giovedì 18 maggio a Roma: ecco quali visitare, il programma completo

Giovedì 18 maggio, a Roma, arriva la Giornata Internazionale dei Musei per l’anno 2023. Organizzata dall’International Council of Museums (ICOM), l’iniziativa è pronta a bissare il grande successo della Notte Bianca romana, avvenuta la sera tra il 13 e 14 maggio 2023. L’edizione, per quest’anno, rifletterà intorno a tre punti di attualità nel dibattito politico e sociale: musei, sostenibilità e benessere.

Cosa vedere a Roma per la Giornata Internazionale dei Musei?

Il primo luogo da vedere, sicuramente è la Pinacoteca Capitolina. Qui, per la prima volta, si svolgeranno degli “audio-video guida LIS”, ovvero delle guide in Lingua dei Segni, che consentiranno anche alle persone affette da sordità di poter seguire la spiegazione delle opere esposte nel famoso polo artistico romano. I video che parleranno delle opere, saranno osservabili grazie ai vostri smartphone. Il progetto culturale, come menziona Roma Capitale, sarà presentato sarà presentato presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini.

Le varie iniziative da seguire

Alla Galleria d’Arte Moderna, troveremo l’artista Liana Miuccio ad accompagnarci nella mostra “Visual Diary. Un viaggio nella migrazione, effettuato grazie all’utilizzo di fotografie, spezzoni di film, citazioni di libri e oggetti che ci portano a scoprire questo fenomeno. Al Museo della Zoologia, invece, un evento dedicato ai giovani e i bambini: si rifletterà sulla necessità della conservazione della biodiversità per le generazioni future. A Villa Torlonia, si andrà alla scoperta del Casino Nobile, della Casina delle Civette e della Serra Moresca, in un evento che farà da connubio tra natura arte e benessere.

I poli museali di Roma

Al Museo Napoleonico, ci sarà un percorso inerente lo stato di benessere che si visse tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento. Alla Centrale Montemartini verrà invece esposta una mostra sui mosaici romani, mentre al Palazzo Braschi, presso il Museo di Roma, ci sarà un’immersione nel mito di Perseo e Andromeda.