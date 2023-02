Elodie, chi sono i genitori: età, lavoro, chi è la mamma Claudia Marthe, foto

Elodie è una delle cantanti italiane più famose del momento e ha fatto sognare il pubblico dal palco dell’Ariston con la sua nuova canzone “Due”. Oggi sarà ospite negli studi di Domenica In e rilascerà un’emozionante intervista a Mara Venier. Parlerà della sua famiglia e della sua carriera, sapete chi sono i genitori? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro.

Chi sono i genitori di Elodie

Elodie è una figlia d’arte: entrambi i suoi genitori sono artisti e fin da piccola è cresciuta in un ambiente molto stimolante. Suo padre si chiama Roberto Di Patrizie e la madre è Claudia Marthe. L’infanzia della giovane è stata abbastanza serena, ma tutto si è incrinato con il divorzio dei suoi genitori. Quel periodo l’ha portata ad una forte instabilità emotiva e il rapporto con i due è peggiorato ed è diventato costellato da numerosi litigi. Crescendo, però, Elodie li ha perdonati e sembra che adesso abbia recuperato un ottimo rapporto con entrambi.

Il padre di Elodie: età, lavoro

Il padre è nato a Roma, ha 59 anni, per molti anni è stato un fotografo e dopo aver perso il lavoro è diventato un artista di strada. Negli ultimi anni è entrato in ambito musicale e lavora come fonico. Lui ha sempre creduto in Elodie, fin da quando era piccola. Secondo lui, la figlia aveva un vero e proprio dono e sarebbero bastate poche lezioni di canto per farla diventare una star. Per questo, l’ha sembra accompagnata e sostenuta: prima al provino di XFactor nel 2016 e poi nella scuola di Amici.

Chi è la mamma Claudia Marthe

Claudia Marthe è una famosa artista, nata a Guadalupe, nell’America del Nord nel 1967. Lei è un’artista contemporanea e realizza opere di diversi tipi e con molti materiali: quadri, installazioni visive e fotografiche. Spazia con le stoffe, la pittura, il collage ed è riconosciuta a livello internazionale. Le due si somigliano molto e la cantante descrive la madre come una persona molto esuberante e piena di energie. Claudia Marthe ha un profilo Instagram in cui condivide molte foto delle sue opere d’arte e delle sue mostre. In questo scatto la vediamo in compagnia di Elodie e Marracash.