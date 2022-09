Elodie: chi è, età, carriera, canzoni, Instagram, Marracash, altezza, origini, film e il flirt con Andrea Iannone

Dopo il successo di ieri torna anche di domenica l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, da anni alla conduzione della trasmissione, anche la cantante Elodie, che con i suoi singoli è sempre in cima alle classifiche.

Dagli esordi al debutto di Elodie ad Amici

Elodie, all’anagrafe Elodie Di Patrizi, è nata a Roma il 3 maggio del 1990, nella borgata di Quartaccio, da padre italiano e madre francese creola originaria della Guadalupa. Elodie, dopo aver lavorato come modella e dopo essere stata eliminata durante le fasi iniziali di X Factor nel 2009, ha esordito nel 2015 nel talent Amici di Maria De Filippi. Si è classificata al secondo posto e dalla sua partecipazione al talent ha collezionato un successo dopo l’altro. Le sue sono, infatti, hit di successo conosciute da tutti.

Le partecipazioni a Sanremo e i successi musicali

Elodie ha partecipato due volte al Festival di Sanremo e nel 2021 è ritornata sul palco dell’Ariston in versione “conduttrice”. Nel 2021, tra l’altro, ha preso parte a Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, seconda stagione del programma televisivo di Amazon Prime. E ha vinto insieme alla collega e amica Myss Keta.

Le sue influenze musicali

Tra le sue influenze musicali, Elodie cita Etta James, Raf, Nina Simone, Miley Cyrus, Giorgia, Lucio Battisti e in un’intervista rilasciata a Repubblica ha definito Mina una donna libera e forte. E poi a Vanity Fair ha raccontato di essere artisticamente innamorata di Elisa che si ‘reinventa sempre’.

Chi è il fidanzato, vita privata

Elodie, durante la sua partecipazione ad Amici, ha conosciuto Lele Esposito, anche lui cantante. I due si sono innamorati e fidanzati. La loro storia d’amore è giunta al capolinea nel 2017. Elodie si è poi fidanzata nuovamente con un suo ex, il deejay Andrea Maggino, ma nel 2019 i due si sono lasciati.

Nell’estate del 2019 la bella cantante si è fidanzata con Marracash, ma recentemente la loro storia è giunta al capolinea. Poi la bella Elodie è stata paparazzata dal settimanale Chi con Davide Rossi.

Elodie è fidanzata con Andrea Iannone?

Recentemente la cantante, che incanta tutti sui social (e non solo), è stata paparazzata con il campione Andrea Iannone. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair la bellissima Elodie ha deciso di confermare finalmente il chiacchieratissimo flirt con Andrea Iannone che era nell’aria già da qualche tempo, pur essendo rimasto a lungo nel dubbio. A quanto pare la cantante e il pilota hanno passato molto tempo insieme quest’estate e le paparazzate non sono mancate. Ad ogni modo, dopo continui rinvii ed avvistamenti, la bella Elodie ha deciso di vuotare finalmente il sacco: “Andrea Iannone? È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Chissà, nascerà l’amore?

Instagram: Elodie punta sui social

Elodie è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @elodie vanta oltre 2 milioni di followers.