Amore tra Elodie e Andrea Iannone? L’ultimo gossip sulla cantante e l’ex di Belen

Elodie potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Andrea Iannone. La cantante, dopo aver rotto con il suo ex storico Marracash, è rimasta single e lo è ormai da tempo. Proprio in queste ore è finita al centro del gossip grazie ad un avvistamento.

Elodie e Iannone a cena insieme

La fanpage instagram thepipol_gossip ha sorpreso la cantante a cena insieme con Andrea Iannone ed altre persone in Costa Smeralda e ha rivelato che i due sono rimasti insieme fino alla fine della serata. Secondo Pipol Gossip l’ex di Belen Rodriguez “non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari”, scrivono sulla pagina, dove è disponibile il video del loro incontro.

La cantante ha sempre affermato di amare ancora il suo ex Marracash, rivelando anche che tra loro non ci potrà essere un ritorno di fiamma. Sembra però che Iannone stia attendendo una chance.

La storia con Marracash: “Lui è importante per me”

In una recente intervista Elodie ha ammesso che il suo ex fidanzato è ancora molto importante, nonostante la loro storia sia finita da tempo: “Lui è importante per me anche adesso. Se mi serve un parere o un consiglio io parlo con lui e ci confrontiamo…”, aveva detto. Riuscirà Andrea Iannone a farglielo dimenticare? Per ora i due non hanno detto nulla sulla vicenda.