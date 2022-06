Elodie e Marracash un amore senza fine: i due di nuovo insieme

Sicuramente una delle coppie più chiacchierate e più amate del momento. Un amore da favola. Ma non quella che siamo abituati a leggere. Forse ancora più magica. Due caratteri diversi quanto uguali, due ‘anime sole’, che incontrandosi nel loro mondo preferito, quello della musica, stanno regalando da tanto tempo emozioni forti anche ai loro fan. E dopo la rottura, eccoli di nuovo insieme, più forti di prima.

Un amore senza fine

Li abbiamo visti per la prima volta insieme quando è uscito il loro singolo insieme, Margarita, nel 2019. Da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi divento ‘La’ coppia del momento. Non hanno mai sprecato l’occasione per parlare di quanto insieme si stessero facendo del bene a vicenda. In un’intervista emozionante di Elodie, aveva dichiarato che all’inizio non gli stava troppo simpatico però poi scattato qualcosa che ‘farà fatica a spegnersi’. Insieme nei red carpet più famosi d’Italia, nei festival, concerti, uno dava sostengo all’altro. E questa cosa non è passata. Neanche dopo la loro rottura.

Perché Elodie e Marracash si sono lasciati

I due non hanno mai parlato apertamente dei motivi della loro rottura. Alcuni indiscrezioni però sostengono che sia stata Elodie, voci confermate anche da alcune fonti vicine alla coppia. Il motivo non sarebbe per mancanza d’amore, anzi. Ma per alcune incomprensioni personali della cantante che voleva risolverle. Un amore quindi che in realtà non è mai finito. E a dimostrarlo proprio loro due.

Elodie e Marracash di nuovo insieme

Da poco Elodie, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato che Marracash ‘è stato l’unico ad averle fatto provare determinate cose’. Facendo intendere poi, che tra i due non sarebbe finita. “Per il momento è complicato. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti.Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento”.

Dopo poco da queste dichiarazioni, proprio ieri sera, Marracash ha pubblicato alcune storie mentre la cantante cantava la sua canzone “Niente canzoni d’Amore”. Un momento magico, bellissimo, che ha fatto commuovere non solo i fan ma anche i diretti interessati che sembra proprio non vogliano staccarsi.