Elodie in prima fila al concerto di Marracash: i due sono inseparabili

Elodie e Marracash. Un amore che non finisce. Che si evolve. Che non smette di stupire. Due anime che anche fuori dal palco non riescono a non essere ‘dannate’ e maledettamente ‘artistiche’. Lui, quasi tenebroso e profondo. Lei, una forza della natura. Ci hanno provato, ma non riescono a dirsi addio. Elodie non smette di sostenere Marracash: “questa volta voglio provarci davvero“, aveva dichiarato in un’intervista.

Elodie in prima fila

Prima di tutti i fan, di tutti i tecnici, di tutti i suoi amici, al concerto di Marracash, c’era lei. In prima fila. Che urlava. Piangeva. E si emozionava. Che non finiva di essere felice per l’uomo che qualche tempo fa le ha rubato il cuore. Ha postato poi tutto sulle sue storie. Dal premio ambitissimo del rapper, il premio Tenco. Alla loro canzone “Crazy love“.

“Poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa”. Queste le parole che Marracash le ha dedicato nella loro canzone che avrebbe dovuto mettere un punto alla loro relazione, interminabile. Tantissimi i fan emozionati.

Dopo il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasy, Marracash e Elodie potrebbero farci tornare la speranza per il vero amore?