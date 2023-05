Anticipazioni Verissimo sabato 20 maggio 2023: lo speciale su Amici, chi sono gli ospiti

Verissimo di Silvia Toffanin va in vacanza ma…non del tutto. Avete capito bene: se da una parte la padrona di casa, che per mesi ha tenuto compagnia ai telespettatori, lo scorso weekend ha salutato tutti, dall’altra i fan possono ugualmente tirare un sospiro di sollievo e sintonizzarsi su Canale 5, a partire dalle 16.30, nel weekend. Tra racconti inediti, grandi emozioni, colpi di scena e interviste esclusive, nelle prossime settimane il pubblico potrà seguire il programma, ma in una sorta di formato diverso, con le storie più belle di questa edizione. Che si è conclusa da poco.

Lo speciale su Amici a Verissimo

Sabato 20 maggio, però, proprio su Canale 5, nello studio di Verissimo, ci sarà uno speciale su Amici, il talent show di Maria De Filippi che si è concluso meno di una settimana fa con la vittoria, forse inaspettata ma sicuramente meritata, del ballerino di latino americano Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro.

Gli ospiti di Silvia Toffanin

La padrona di casa, Silvia Toffanin, accoglierà in studio i quattro finalisti: Isobel, il cantante Wax, Angelina che ha vinto la categoria canto. E il vincitore Mattia. Quella di sabato 20 maggio, quindi, sarà una puntata speciale dedicata ad Amici. Molto probabilmente in studio anche i professori, che hanno reso lo spettacolo magico: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Arisa e Raimondo Todaro.

Anticipazioni sabato 20 e domenica 21 maggio 2023

La scorsa settimana, con le puntate di sabato 13 e domenica 14 maggio, si è conclusa la stagione di Verissimo, con due appuntamenti speciali, ricchi di ospiti e sorprese. Ma, come già detto, i telespettatori possono stare tranquilli perché il talk show di Canale 5 non va del tutto in vacanza: sabato e domenica andrà in onda “Verissimo Le storie” con le interviste più emozionanti realizzate quest’anno da Silvia Toffanin, a cui si aggiungeranno esclusive e contributi assolutamente inediti. E si partirà proprio da Amici.