Chi ha vinto Amici 22? Nome del vincitore dopo la finale di domenica 14 maggio 2023

Chi tra Angelina, Wax, Isobel e Mattia Zenzola ha vinto il Serale di Amici 22? Questa è la domanda che si rincorre tra i fan, quelli che da settembre hanno seguito con passione, senza mai perdersi una puntata del pomeridiano, il talent show di Canale 5 di Maria De Filippi. Tra continue sfide, esibizioni, polemiche, grandi emozioni e gare di fronte a professionisti del settore, quattro allievi della scuola più famosa d’Italia sono riusciti ad indossare la tanto ambita maglia e ad accedere alla fase finale del programma. Chi ha trionfato domenica 14 maggio? E cosa è successo nel corso della finalissima, rigorosamente in diretta?

Chi ha vinto Amici tra Angelina, Wax, Isobel e Mattia?

Dopo un percorso lunghissimo e difficile, fatto di polemiche e grandi sfide, quattro ragazzi sono riusciti ad arrivare fino alla fine. E tra di loro si nasconde il vincitore di questa edizione. Stiamo parlando della cantante Angelina Mango, figlia d’arte, di Wax, allievo di Arisa che ha sempre dimostrato grande talento e presenza scenica, della ballerina Isobel, che dall’Australia ha coronato il suo sogno e di Mattia Zenzola, il giovane ballerino di latino americano che ha partecipato al talent lo scorso anno e che ha dovuto abbandonare per un brutto infortunio. Chi di loro ha vinto nella categoria ballo? E chi, invece, è il trionfatore per eccellenza?

È stato Mattia Zenzola a vincere la ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5. Il ballerino diciannovenne di origine barese è riuscito a portare a casa un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro, battendo nella finalissima la cantante Angelina che ha ottenuto la vittoria di categoria con un premio di 50 mila euro in gettoni d’oro. Ma la cantante ha conquistato anche il Premio della Critica del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro. Ad arrivare in finale insieme a Mattia e Angelina, anche la ballerina Isobel e il cantante Wax, la prima s’è aggiudicata il Premio Tim di 30 mila euro in gettoni d’oro, l’altro ha vinto il Premio Oreo del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro.

I premi assegnati durante la finale di Amici 22

Chi ha vinto la categoria ballo? E chi quella di canto? In attesa di scoprire tutto sul vincitore di questa edizione, ecco i premi che sono stati assegnati. E a chi:

Vincitore di Amici (150 mila euro in gettoni d’oro)

Vincitore categoria canto (50 mila euro gettoni d’oro)

Vincitore categoria ballo (50 mila euro in gettoni d’oro)

Premio della critica assegnato da una giuria composta da principali testate cartacee e web (50 mila euro in gettoni d’oro)

Premio Tim (30 mila euro in gettoni d’oro)

Premio Radiofonico

Premio Ore (20 mila euro in gettoni d’oro)

Premio Marlù (7 mila euro in gettoni d’oro) assegnato a tutti i finalisti.

