Wax Aiello, chi è il cantante finalista di Amici 22: età, di dov’è, fidanzata, canzoni, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi sarà dedicata ad Amici 22, che si è concluso la settimana scorsa. In studio arriveranno i quattro finalisti del serale: Wax Aiello, Angelina Mango, Isobel e il vincitore Mattia Zenzola. Ci saranno anche i prof e i giudici della scuola: Giuseppe Giofrè e Malgioglio, che si racconteranno a cuore aperto. Ecco chi è il giovanissimo Wax Aiello, un talento che ha fatto parte della squadra di Arisa: tutto quello che sappiamo su di lui e la sua vita!

Chi è Wax Aiello: età, di dov’è, canzoni

Wax Aiello è un giovanissimo cantante e che vive a Milano. Wax Aiello, all’anagrafe Matteo Lucido, ha 20 anni e vive a Milano. Ama il canto e i gatti, come si può vedere sulle poche foto pubblicate sui social. È un cantautore, si definisce ‘sereno-variabile’ come carattere. Il suo inedito, quello con il quale si è presentato, si intitola ‘Turista per sempre’. Sappiamo che viene da una famiglia umile, infatti ha sempre lavorato per mantenersi, facendo lavoretti come le ripetizioni. Si è diplomato al liceo scientifico di Milano ed è legatissimo a suo fratello, che è anche il suo migliore amico. La madre, invece, è una pittrice. Wax è uno sportivo, si allena e, cosa particolare, quando canta usa i calzini, mai le scarpe. Insomma, è uno con una personalità da vendere!

Vita privata: chi è la fidanzata?

Wax Aiello non ha mai voluto rilasciare informazioni sulla sua vita privata: sui social non fa trapelare nulla, non sappiamo se sia fidanzato o meno. Nella scuola di Amici Wax, che è sempre un po’ diffidente e poco affettuoso, si è avvicinato alla ballerina Claudia, allieva di Raimondo Todaro che è stata poi eliminata. La loro storia, quindi, è giunta al capolinea. E ora Wax, anzi da sempre, è solo concentrato sulla musica, il suo unico grande amore.

Instagram e canzoni di Wax Aiello

Il giovane cantante con il profilo Instagram @waxaiello vanta oltre 220.000 followers, destinati ad aumentare. Lui, infatti, sta conquistando tutti: con il suo carattere, il talento, la sua forza di volontà. E le sue canzoni, da “Turista per sempre” a “Ballerina e guantoni”. Non solo: anche “Vienimi (a ballare)” ha avuto un gran successo e da poco è uscito il suo nuovo singolo “Anni 70” che farà parte del disco d’esordio che uscirà il 26 maggio!