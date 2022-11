Isobel Kinnear, chi è la ballerina di Amici 22: età, fidanzato, di dov’è, foto e Instagram

Tra sfide ed esibizioni il percorso nella scuola di Amici, la più spiata d’Italia e la più famosa, continua. I ragazzi, tra ballerini e cantanti, stanno continuando a mettersi in gioco: chi si sta mettendo alla prova con canzoni difficili, chi con coreografie dure. Ma conosciamo meglio Isobel, una nuova ballerina australiana che è riuscita a battere Claudia, allieva di Raimondo Todaro. E ad entrare nella scuola di Amici, dove ha deciso di lavorare con la temuta maestra Alessandra Celentano.

Cosa sappiamo su Isobel di Amici 22

Isobel Fetiye Kinnear ha 19 anni, è nata in Australia nel 2003. Sappiamo che fa parte della Dream Dance Company e che ha viaggiato volto. Ha fatto uno stage con Christian Stefanelli, poi è riuscita ad entrare nella scuola di Amici voluta fortemente da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Dopo aver incontrato entrambi, Isobel ha deciso di lavorare con la Celentano: è un ragazza grintosa, energica e ha tutto il potenziale per diventare una ballerina professionista.

È fidanzata?

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata: non sappiamo se sia fidanzata o meno, ma sicuramente impareremo a conoscerla meglio durante il suo percorso ad Amici. Lì dove molti ragazzi si sono conosciuti sempre di più e hanno iniziato anche diverse storie d’amore. Ci sarà anche per lei un fortunato? Chissà!

Instagram di Isobel di Amici

Isobel ha un profilo Instagram e con l’account @isobel_kinnear vanta oltre 32 mila followers.