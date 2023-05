Cricca e Isobel di Amici 22 si sono lasciati? Cosa è successo

A talent show finito, la coppia di Cricca e Isobel sarebbe scoppiata. I due concorrenti di Amici 22, che si erano innamorati nella famosa accademia di Maria De Filippi, finita l’esperienza di concorrenti avrebbero deciso di prendere due strade differenti. A chiudere la relazione, tra i due ragazzi, sarebbe stato il giovanissimo musicista, che però negli ultimi giorni avrebbe avuto un ripensamento sulla scelta fatta.

Cricca ha lasciato Isobel dopo Amici 22

Il ragazzo si sarebbe pentito subito della scelta fatta, tanto da provare a “riparare” con Isobel. Ma la situazione sarebbe molto complessa, considerato come la ballerina si sentirebbe risentita dell’atteggiamento ricevuto dal suo – ormai ex – fidanzato. Le ipotesi sulla fine di questo amore sono varie, con alcune voci che vorrebbero come a chiudere la storia sia stata addirittura la ballerina, con il cantautore che però non vorrebbe accettare la chiusura di questa relazione, per lui ritenuta molto importante.

Il musicista ancora molto innamorato di Isobel

Dalle voci che circolano su entrambi i ragazzi, Cricca – come ha potuto affermare anche ai microfoni di SuperGuida TV – sarebbe ancora profondamente innamorato di Isobel. Tutto lascerebbe dedurre un profilo diverso da “un ragazzo che chiude la relazione con la propria fidanzata”. Proverebbe infatti ancora amore per la ragazza, oltre che un grande rispetto. Ma almeno sul piano amoroso, la ballerina non ricambierebbe gli stessi sentimenti. Più di qualcuno, infatti, dice come lei lo abbia lasciato già dentro la casa di Amici 22.

Perchè i due ragazzi si sono lasciati?

Guardando i due concorrenti, potrà testimoniare come dentro Amici 22 avevano dimostrato da subito un grande affiatamento, trasformatosi poi subito in amore. Ma tale legame, col tempo, sarebbe venuto d’improvviso meno. Perchè? Cricca spiega in merito: “È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesti che non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro”.