Tennis & Friends al Foro Italico: Fiorello, Bonoli e Maria De Filippi scendono in campo per la prevenzione

Prevenzione e corretti stili di vita, saranno queste le tematiche che ruoteranno attorno all’evento “Tennis & Friends”. La manifestazione sportiva, vedrà anche dei testimonial d’eccezione: Fiorello, Maria De Filippi e Paolo Bonolis, ovvero tre volti del mondo della televisione amati dai giovanissimi. Perchè l’evento, per come pensato, guarda proprio alle “buone abitudini” dei più giovani.

La manifestazione “Tennis & Friends”

La manifestazione si svolgerà da venerdì 19 maggio, svolgendosi all’interno degli Internazionali BNL d’Italia. Le star della televisione, infatti, scenderanno sul rettangolo di gioco tennistico, probabilmente per giocare una partita di beneficenza proprio per mandare un segnale di come sia importante “svolgere l’attività sportiva e fare i controlli medici costantemente”. Il moto della manifestazione, per quest’anno, sarà quello di “La cultura della prevenzione è giovane”, in un evento organizzato con la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel).

La missione dell’evento

Come sappiamo, la FITP è sempre stata attenta alla salute delle persone nel corso della sua attività. Negli anni, anche ai giovani atleti, ha garantito a oltre 180 mila persone degli screening gratuiti proprio per fare prevenzione contro eventuali malattie o mali. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Ministero della Difesa, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sport, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Regione Lazio, di Roma Capitale. L’evento è stato pensato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il programma della manifestazione

Durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, sarà possibile prenotare screening gratuiti dalle ore 10 alle 18. Sarà possibile prenotare anche visite mediche, con particolare attenzione alle sfere dell’alimentazione, la cardiologia e la medicina sportiva. Tali controlli, verranno effettuate presso le strutture sanitarie che collaboreranno allo svolgimento dell’evento. Tutti gli ambulatori protagonisti di questi controllo verso le persone che li vorranno, verranno coordinate dal monitoraggio offerto dall’ASL Roma 1.