Concerto Bruce Springsteen 2023 a Roma, Circo Massimo ‘blindato’: attese 60mila persone, chiusure già da stasera

Roma si prepara ad accogliere il grande concerto di Bruce Springsteen che richiamerà, si stima, almeno 60mila persone. Una folle oceanica per accogliere il celebre cantante e chitarrista americano. Predisposto il piano per la mobilità che prevede chiusure già a partire da stasera, ovvero nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio 2023. Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere.

Strade chiuse per il concerto di Bruce Springsteen a Roma, ecco quando e dove

Significative le modifiche alla viabilità, rese note dal portale RomaMobilita, che procederanno per step. Si parte, come detto, da stasera: chiusa via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole. Dopodiché una seconda fase scatterà dalle ore 20.00 di sabato 20 maggio, con lo stop alla circolazione (che verrà mantenuto sino a cessate esigenze di lunedì) su via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e sulla corsia preferenziale di lungotevere Aventino in direzione di via della Greca. Infine domenica, giorno del concerto (qui tutte le informazioni per i biglietti), a chiudere alla viabilità, a partire dalle ore 18.o0, sarà anche via di San Gregorio.

Bus e metro, orari sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: trasporto pubblico modificato per il concerto al Circo Massimo

Diamo uno sguardo ora al trasporto pubblico. Complessivamente, in virtù dell’evento di Springsteen al Circo Massimo, 20 linee saranno interessate da provvedimenti di deviazione: si tratta delle 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC, nME. La linea 628 inoltre verrà deviata già da inizio servizio di venerdì, quindi domani; le linee 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781 saranno invece interessate da cambio di percorso a partire dalle 20 di sabato mentre per le restanti linee, le deviazioni saranno a partire dalle 18 di domenica. La C3 sarà deviata sabato e domenica. Le notturne n716, nMC, nME saranno deviate nella notte tra sabato e domenica e, sino a cessate necessità, anche nella notte tra domenica e lunedì.

Orari metro Roma domenica 21 maggio per il concerto di Bruce Springsteen a Roma

Per quel che riguarda la metropolitana, ricordiamo che la domenica le ultime corse sono alle 23,30. Poi, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Per la metro A, considerando i lavori serali in corso, dalle ore 21 ci sono i bus al posto dei treni. Ancora per le metro, lungo la linea B in caso di necessità, per motivi di sicurezza legati al numero effettivo di persone presenti, la stazione di Circo Massimo potrebbe essere temporaneamente chiusa.

