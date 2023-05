Concerto Radio Italia 2023 a Milano: ecco quando, scaletta e cantanti

Si avvicina il Concerto di Radio Italia a Milano, per la stagione dell’Estate 2023. Come ogni anno, all’evento saranno presenti i maggiori cantanti legati alla scena della musica italiana. Sul palco saranno chiamato ben 10 artisti a cantare, con le loro esibizioni che si svolgeranno proprio sotto l’immenso Duomo di Milano, ovvero uno dei palchi più scenografici e accattivanti d’Italia.

Chi canterà al Concerto di Radio Italia a Milano?

Sono dieci i nomi scelti per cantare a piazza del Duomo, con tutte queste personalità che faranno sicuramente impazzire i fan presenti sotto il palco per tifarli e ascoltare la loro musica. Si tratta infatti di:

ACHILLE LAURO,

ARTICOLO 31,

COLAPESCE DIMARTINO,

ELODIE,

TIZIANO FERRO,

LAZZA,

MADAME,

PINGUINI TATTICI NUCLEARI,

EROS RAMAZZOTTI,

TANANAI

L’annuncio dei cantanti di Radio Italia

Come annunciato da Radio Italia, l’evento di musica italiana si svolgerà nella serata di sabato 20 maggio 2023. Lo ha comunicato Mario Violanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana. Ha dato l’annuncio in una conferenza stampa del concerto, dov’erano presenti anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune milanese. In merito, il sindaco Sala ha detto: “Voglio ringraziare Mario Volanti e tutti voi di Radio Italia. Fare i fenomeni un anno e andarsene è un po’ da tutti; avere la costanza di esserci e la voglia di fare sempre meglio è da campioni e voi di Radio Italia campioni siete, quindi voglio ringraziarvi!”.

Achille Lauro parla dell’evento

Alla conferenza stampa del concerto, anche Achille Lauro: “Sicuramente questo concerto mi ha portato fortuna in passato. Sono contento di aver visto un cast di questo livello, ma non avevo dubbi. E’ un cast che rappresenta perfettamente la musica italiana di oggi. Ci tengo a ringraziare Radio Italia, che sostiene la musica italiana come patrimonio del nostro Paese. Per me Milano è come una seconda casa, è una città veramente aperta ai giovani, che crede nelle idee ed è una città dove le cose possono succedere. Sarà un concerto incredibile!”.