Concerto Bruce Springsteen 2023 a Roma: ecco quando, orario e biglietti

Fan in fibrillazione per l’arrivo a Roma di “The Boss”, Bruce Springsteen è pronto a salire sul palco per emozionare e far ballare i propri beniamini all’insegna dei suoi pezzi più famosi e non solo. Dopo aver fatto tappa nei palazzetti americani, Il Bruce Springsteen and The E Street Band è pronto a sbarcare in Europa con ben tre date in Italia, una della quali nella Città Eterna! Ma quando avrà luogo il concerto e quanto costano i biglietti? Ecco cosa serve sapere.

Il tour europeo di Bruce Springsteen e il concerto a Roma

Iniziamo subito col dire che il concerto di Bruce Springsteen si terrà al Circo Massimo il prossimo 21 maggio. Il Bruce Springsteen and The E Street Band ha fatto capolino in Europa con il debutto avvenuto a Barcellona lo scorso 28 aprile e farà poi tappa in Italia con bene tre date: giovedì 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio nella Città Eterna e il prossimo 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Tre date davvero imperdibili, dove i fan potranno cantare ed emozionarsi al ritmo delle celebri canzoni di “The Boss”. Un grande concerto nella meravigliosa loation del Circo Massimo quello che è pronto a prendere il via, dove vecchi successi misti a nuove uscite sono pronte a scaldare il cuore dei fan che possono godersi lo spettacolo del loro idolo anche Italia, le emozioni sono garantite!

I biglietti

Ma quanto costano i biglietti del concerto di Bruce Springsteen che si terrà a Roma il 21 maggio prossimo? Il costo dei ticker è di 149.50euro (Pit) oltre al prezzo della prevendita mentre il costo del posto unico è di 115 euro, al quale si deve sempre unire quello della prevendita. I biglietti sono venduti dalla piattaforma ticketone, CLICCA QUI per maggiori dettagli.