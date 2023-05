Concerto Rocco Hunt 2023 a Valmontone Outlet: ecco quando e costo biglietti

Cresce l’attesa per il concerto che il cantante partenopeo Rocco Hunt terrà presso l‘outlet di Valmontone! La sua esibizione si inserisce nel più ampio contesto del Summer Festival 2023, manifestazione musicale che vedrà salire sul palco grandi artisti italiani e internazionali. Ma quando di esibirà Rocco Hunt e quanto costano i biglietti del suo concerto?

Rocco Hunt: chi è, età, carriera, canzoni, concerti, chi è la moglie, figli e Instagram

Il concerto di Rocco Hunt al Summer Festival 2023 di Valmontone Outlet

Diversi gli artisti che questa estate si esibiranno a Valmontone outlet pronti a far ballare e a regalare incredibili emozioni ai loro fan! Tra di loro anche Rocco Hunt la cui esibizione è prevista per il prossimo 20 luglio. I biglietti per assistere al concerto si possono acquistare su TicketOne (cliccando QUI) e all’Infopoint ma solo nei weekend di Maggio e Giugno. Le emozioni e il divertimento saranno assicurati!

L’artista

Nato e cresciuto nel quartiere salernitano di Pastena, il cantante nel 2014 ha trionfato nella sezione “Nuove Proposte” de il Festival di Sanremo con il singolo Nu juorno buono, vincendo anche il premio Emanuele Luzzati e il premio Assomusica. Da quel momento in poi la carriera del cantante è stata costellata di successi che hanno contribuito a rafforzare la fama che tutt’oggi lo contraddistingue.

Gli appuntamenti

Ma non solo Rocco Hunt. Diversi gli appuntamenti che apriranno la stagione estiva di Valmontone! Ecco le date da segnare in agenda: 6 Luglio con il travolgente rock degli Skunk Anansie, il 13 luglio con la musica dell’icona dance Gabry Ponte e, come detto, il 20 Luglio con il rap solare di Rocco Hunt. L’ultimo artista, invece, suonerà il 27 Luglio. Ricordiamo poi che i biglietti hanno un costo di 15 euro e sono acquistabili sul sito di TicketOne e all’Infopoint ma, come anticipato, solo nei weekend di Maggio e Giugno.