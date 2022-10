Rocco Hunt: chi è, età, carriera, canzoni, concerti, chi è la moglie, figli e Instagram

Rocco Hunt, all’anagrafe Rocco Pagliarulo, è un cantautore ma anche un rapper di 27 anni nato a Salerno il 21 novembre del 1994 sotto il segno dello Scorpione. È noto per le sue partecipazioni a Sanremo, nel 2014, nel 2016 e nel 2022.

Chi è Rocco Hunt?

Rocco è cresciuto a Pastena con la sua famiglia. Sin da subito manifesta il suo interesse per la musica, a 11 anni, infatti, pubblica il suo primo mixtape dal titolo “A’ music è speranz”.

Ma il giovane Rocco è anche diplomato in Ragioneria e. per diversi anni, ha aiutato lo zio nella pescheria.

Il primo album arriva nel 2013 “Poeta urbano” e, già, l’anno seguente, vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte con il brano: “Nu jorno buono. Questa sarà solo la prima di partecipazioni al Festival dei fiori, dove torna nel 2016 stavolta tra i Big. Ancora quest’anno si presenta al teatro Ariston con Ana Mena per cantare un Medley.

Carriera

Rocco Hunt inizia sin da ragazzino a cimentarsi con la sua passione: la musica. Inizia presentandosi al pubblico come Hunt MC, ma già nel 2010 cambia pseudonimo e sceglie quello di Rocco Hunt e si cimenta in vari settori musicali come l’hip hop e l’underground italiana.

Il suo primo album risale al 2013 “Poeta urbano”. Oggi sono cinque gli album pubblicati dal cantautore che vanta anche una collaborazione con Elettra Lamborghini, insieme alla quale hanno lanciato quest’anno un singolo dal titolo: “Lola Indigo”.

Famiglia

Il rapper ha una compagna di nome Ada. I due sono genitori di Giovanni nato cinque anni fa, proprio nel giorno della festa del papà. Ma sulla vita privata di Rocco si sa poco, il cantautore è molto riservato non ama condividere con il pubblico aspetti troppo personali.

Instagram

Rocco Hunt conta ben 1,3 milioni di follower su Instagram dove pubblica foto di lavoro, ma anche momenti di svago con la sua famiglia.