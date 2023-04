Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 16 aprile 2023: anticipazioni puntata

Difficile immaginare la domenica di Rai 1 senza Domenica In. E, di conseguenza, senza Mara Venier, la zia nazionale, e il suo salotto, quello che da anni ormai tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori a partire dalle 14. Dopo la puntata di Pasqua, la padrona di casa è pronta a tornare in studio e ad accogliere i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, senza tralasciare nulla.

Piera Maggio a Domenica In il 16 aprile 2023

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre in anteprima, su TvBlogo, la puntata di domenica 16 aprile si aprirà con Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia. Dopo una serie di avvistamenti e segnalazioni infondate, Piera Maggio ha deciso di rivolgersi alla premier Giorgia Meloni: le ha scritto un post su Facebook, vorrebbe incontrarla per parlare da ‘mamma e a mamma’. E sta ancora attendendo una risposta.

Elisabetta Gregoraci, i ragazzi del Derby da Mara Venier

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti di Domenica In anche Elisabetta Gregoraci, la showgirl che si racconterà a cuore aperto e sarà in studio con l’adorato papà Mario. I due parleranno del loro grande amore, di quella famiglia unita e tradizionale, semplice e umile. E ancora, da Mara Venier anche i ragazzi del Derby, il locale milanese che ha ‘battezzato’ alcuni dei comici più famosi d’Italia. E cioè: Cochi e Renato, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci.

Rocco Hunt, il ritorno in tv di Stefania Pezzopane

Per lo spazio dedicato alla musica, invece, da Mara Venier arriverà il cantante napoletano Rocco Hunt, che si esibirà sulle note del suo nuovo brano ‘Non litighiamo più’, che è dedicato ai leoni da tastiera, quelli che si sentono forti dietro uno schermo. La puntata, poi, si chiuderà con Stefania Pezzopane, politica del PD che recentemente sui social ha annunciato la fine della sua storia d’amore, dopo ben 9 anni, con il giovane Simone Coccia Colaiuta, modello, spogliarellista ed ex concorrente del Grande Fratello.

L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per domenica 16 aprile, a partire dalle 14 su Rai 1. E rigorosamente in diretta tv.