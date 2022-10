Piera Maggio, chi è la mamma di Denise Pipitone: età, figli, oggi, Pietro Pulizzi, il libro sulla scomparsa della figlia

Dopo la puntata di ieri, è tutto pronto per l’appuntamento della domenica con Verissimo. E tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, in esclusiva, anche Piera Maggio, la mamma ‘guerriera’ di Denise Pipitone, la bimba scomparsa 18 anni fa da Mazara Del Vallo. La donna non si è mai arresa, ha continuato a cercare la figlia, oggi donna. E ha da poco scritto un libro sulla sua piccola, che spera di poter riabbracciare.

La scomparsa di Denise Pipitone raccontata da mamma Piera

Piera Maggio è ormai conosciuta, purtroppo, da tutti. Lei, infatti, è la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa 18 anni fa da Mazara Del Vallo, in Sicilia. È una mamma forte, combattiva, che non si è mai arresa, nonostante le continue piste, le ipotesi, le ricerche mai giunte al capolinea. Denise è nata dall’amore di Piera con Pietro Pulizzi, suo amante e la piccola è scomparsa quando aveva 4 anni, mentre giocava davanti casa. E da quel momento di lei nessuna traccia: solo tante ipotesi, mai confermate.

Di Piera Maggio sappiamo che è nata a Mazara Del Vallo nel 1971, ma non abbiamo molte informazioni sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza. Il suo ex marito è Tony Pipitone, un muratore e dal loro amore è nato anche Kevin, nel 1993. Piera, però, ha avuto una storia extra coniugata con Pietro Pulizzi, sposato e con due figlie. Nonché padre di Denise. Ed ex marito di Anna Corona, una donna spesso finita al centro di polemiche insieme alle figlie Alice e Jessica.

Il ‘ruolo’ di Anna Corona e le figlie

Ricordiamo che Jessica è stata accusata e processata per aver rapito Denise, ma è stata poi assolta da ogni accusa. Ma ultimamente si è tornato a parlare di Anna Corona e il quadro ancora è poco chiaro: tante, infatti, le piste battute. Ma ancora nessuna risposta sulla domanda cruciale: che fine ha fatto la piccola, che oggi è ormai una donna? Anna voleva vendicarsi? Era gelosa? Piera non riesce a darsi una risposta, ma spera di ritrovare presto sua figlia. Quella figlia che è entrata nel cuore di tutti gli italiani.

Il libro di Piera Maggio

Piera Maggio, che non ha mai perso le speranze, ha da poco pubblicato un libro dedicato alla figlia dal titolo ‘Denise: per te, con tutte le mie forze’. E dall’11 ottobre il testo sarà in tutte le librerie.