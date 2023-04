Domenica In va in onda a Pasqua? Anticipazioni puntata oggi 9 aprile 2023

Domenica In andrà in onda per Pasqua? La risposta è assolutamente sì. Da Mara Venier ci aspettiamo grandi sorprese per questa puntata, considerato pure come essa coinciderà con la Santa Pasqua. Tra gli ospiti più attesi della puntata, ci sono i fratelli pasticceri Ernst e Frau Knam, che sicuramente parleranno delle famose uova di Pasqua vista la festività in cui troveremo. Tra le presenze, confermata anche quella di Enrico Brignano con sua moglie Flora Canto.

Gli ospiti di Domenica In per Pasqua

Come anticipato da Tv Blog, sono attesi i fratelli Ernst e Frau Knam, che all’interno dello studio di Mara Venier porteranno l’angolo della pasticceria. Infatti, i due pasticceri ci parleranno delle uova di Pasqua, oltre a elencarci la speciale ricetta con il quale vengono composte e soprattutto che tipo di cioccolato è adatto a questo tipo di dolce. Il tutto dovrebbe svolgersi accompagnato da un coro di bambini, che canterà in diretta televisiva le canzoni del periodo pasquale.

Grandi risate dovrebbe garantire anche la presenza di Enrico Brignano, che per l’occasione porterà in studio anche sua moglie Flora Canto. Certo come con Mara Venier parli anche della sua famiglia, in un momento di salotto più personale e intimo. In studio ci sarà anche Sandra Milo, forte del successo del suo reality insieme a Marisa Laurito e Mara Maionchi. Sicuramente, l’attrice ripercorrerà gli aneddoti della sua carriera cine-televisiva.

Il ritorno del mago Silvan

Una vera opera di magia sarà il ritorno del mago Silvan su Rai Uno, dopo che del prestigiatore si erano perse le tracce almeno da una decina di anni a questa parte. Come in tutti i suoi spettacoli, promette prodezze davanti le telecamere. Tra le illusioni che sicuramente metterà in scena, papabile la comparsa di una colomba pasquale dal cilindro. Uno spettacolo che elettrizzerà sicuramente grandi e piccini, estasiati dall’abilità della magia.

In studio anche Morgan, Francesco Gabbani

Ma non finisce qui. In studio, da Mara Venier, anche Morgan, che insieme a Pino Strabioli presenterà il nuovo programma Stramorgan, che prenderà il via il prossimo 10 aprile in seconda serata. Morgan, inoltre, si esibirà sulle note de ‘Il senso delle cose’. Sempre per lo spazio dedicato alla musica ritornerà a Domenica In il cantautore Francesco Gabbani, che presto sarà al timone della nuova edizione di Ci vuole un fiore. E che si esibirà in diretta sulle note del nuovo singolo dal titolo ‘L’abitudine’. A chiudere la puntata Padre Enzo Fortunato, che parlerà di Papa Francesco e presenterà il libro ‘Processo a Francesco’.

Non ci resta, quindi, che attivare il conto alla rovescia per la puntata speciale di Domenica In, proprio nel giorno di Pasqua!