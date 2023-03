Domenica In, ospiti 2 aprile 2023: chi sono, anticipazioni puntata, arriva Jerry Calà

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione, ormai da anni, Mara Venier, la ‘zia’ nazionale. Tra interviste inedite, musica, momenti di leggerezza e grandi emozioni, per tenere compagnia ai telespettatori a partire dalle 14, in un giorno di festa. Ora che si avvicina la Pasqua. Ecco tutte le anticipazioni del 2 aprile.

Jerry Cala a Domenica In il 2 aprile 2023

Stando alle anticipazioni riportate come sempre su TvBlogo, la puntata si aprirà con Jerry Calà, che nelle ultime settimane ha avuto un problema di salute e ha preoccupato tutti. Ora sta meglio e bisogna festeggiarlo. In studio, quindi, arriveranno tanti amici e le sorprese non mancheranno. Ci saranno:

Ezio Greggio

Christian De Sica

Massimo Boldi

Ivana Spagna

Maurizio Vandelli

Shel Shapiro

Andrea Roncato

Red Canzian

E anche il figlio di Jerry, Johnny.

J-Ax, Sabrina, Salerno, Diodato, da Mara Venier

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti di domenica 2 aprile, Domenica delle Palme che precede la Pasqua, anche il cantautore e rapper J-Ax e l’icona Sabrina Salerno. I due si racconteranno a cuore aperto, senza freni e senza filtri: dalla carriera all’amore. E ancora, per lo spazio dedicato alla musica ci sarà Diodato, che si esibirà sulle note di alcuni suoi successi, tra cui Fai Rumore (brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2020). Ma non solo. Dopo l’intervista e una chiacchierata con Mara Venier, il cantautore presenterà anche il suo nuovo singolo dal titolo ‘Così speciale’.

Tutti gli altri ospiti, in studio anche Gaia Tortora

Musica, festa, ma anche momenti di riflessione a Domenica In. Nello studio di Mara Venier ci sarà Gaia Tortora, che parlerà del suo amato papà Enzo, uno dei giornalisti e conduttori più amati di sempre: come fare a dimenticare il suo Portobello? La figlia nel salotto presenterà il libro ‘Testa alta ed avanti’. E ancora, spazio a Mario Calabresi, noto giornalista che parlerà del libro Sarò la tua memoria scritto con Andra Bucci. Un testo incentrato sulla Shoah.

Questo e molto altro a Domenica In. L’appuntamento, come sempre, è a partire dalle 14 su Rai 1. Rigorosamente in diretta!