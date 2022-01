Sabrina Salerno: chi è, età, carriera, vita privata, figlio, marito, Instagram, canzoni, dove vive

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Sabrina Salerno, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera.

Sabrina Salerno: chi è, età, carriera

Sabrina Salerno è nata a Genova il 15 marzo del 1968 ed è una cantante, showgirl e attrice. E’ stata scoperta da Claudio Cecchetto ed è diventata famosa negli anni ’80 come cantante di genere Italo Disco. Ha avuto grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over the Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love). Ha inciso vari album e ha partecipato anche ad alcuni film e spettacoli televisivi e teatrali. Sabrina Salerno ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi.

Sabrina Salerno: vita privata, chi è il marito, figlio

Sabrina Salerno alla fine degli anni ’80 ha avuto una storia d’amore con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 si è fidanzata con Enrico Monti e nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito Luca Maria, avuto dal compagno diventato marito nel 2006.

Sabrina Salerno: Instagram, dove seguirla

Sabrina Salerno è molto seguita su Instagram: con il suo profilo ufficiale (@sabrinasalernofficial) vanta 757 mila seguaci.