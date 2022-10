Sabrina Salerno, chi è il marito Enrico Monti: età, lavoro, vita privata, figlio

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo! Anche quest’oggi a partire dalle 16.30 Silvia Toffain è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori. Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nel salotto della Toffanin, tra di loro anche Sabrina Salerno. Ma conosciamo meglio Enrico Monti, la sua dolce metà!

Leggi anche: Verissimo, anticipazioni sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022: chi sono gli ospiti, il ritorno di Eliana Michelazzo

Enrico Monti: la biografia

Enrico Monti è un imprenditore del settore tessile. L’uomo gestisce un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti. Un importante riconoscimenti investe l’azienda che nel 2014 viene riconosciuta come una delle migliori realtà italiane del settore. Legato a Sabrina Salerno dal 1993, dal loro amore — nel 2004 — è nato Luca Maria, oggi un ragazzo di 18 anni.

Vita privata

Come detto, Enrico Monti è legato a Sabrina Salerno. I due si incontrarono nel 1994 e convolarono a nozze nel 2006. Ecco cosa ha detto la cantante sul conto del marito durante la trasmissione di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, che la vede protagonista assieme al maestro Peron:

‘Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica, ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto…Io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce…Mi sono aggrappata a loro amore’.

Coppia riservata e pacata, Sabrina Salerno, Enrico Monti e il loro unico figlio Luca Maria vivono lontano dalle luci dei riflettori in una villa a Treviso.

Social

Enrico Monti ha un proprio profilo Instagram che utilizza per condividere con i follower i momenti della propria quotidianità. Il suo account (enrico_monti_tv_) è seguito da oltre 2mila persone!