Luca Maria, chi è il figlio di Sabrina Salerno: età, foto, chi è il padre e Instagram

Luca Maria: la biografia

Luca Maria Monti è l’unico figlio della cantante Sabrina Salerno. Avuto con l’imprenditore veneto Enrico Monti, non sono molte le informazioni disponibili sul suo conto. Di certo sappiamo che Luca è nato nell’aprile del 2004 e abita insieme ai genitori a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso.

Vita privata

Il ragazzo è molto legato alla madre con la quale ha un rapporto a dir poco speciale. Molto riservato anche sulla sua vita privata, non sappiamo se il giovane sia fidanzato o meno. Sta di fatto che è un riferimento importante per la madre Sabrina la quale ha rivelato come il ragazzo l’abbia aiutata a superare un momento difficile vissuto durante il lockdown.

Il rapporto con la madre

“Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto di aiuto”, queste le parole della cantante a Chi che ha inoltre reso noto quanto la nascita del figlio, oggi un ragazzo, le abbia cambiato la vita: “Io sono stata sempre un po’ tormentata, non sempre ho vissuto bene quello che mi succedeva, poi è arrivato mio figlio ed è cambiato tutto. Continuo a fare il lavoro che amo, a cantare in Francia, a breve uscirà un mio disco, ma lo faccio sempre tenendo conto che la mia priorità è passare del tempo con mio figlio”.

Curiosità

Ecco alcune curiosità sul ragazzo che forse non tutti conoscono: dora lo sport ed in particolare il surf, lo snowboard e il kick boxing e Sabrina Salerno ha dichiarato di aver insegnato lui il rispetto per le donne.

Social

Coerentemente con la propria indole caratteriale, i profili social di Luca Maria sono privati.