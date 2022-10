Verissimo, anticipazioni sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022: chi sono gli ospiti, il ritorno di Eliana Michelazzo

Come ogni weekend che si rispetti è tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato e della domenica pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito di sempre. La padrona di casa anche in questo fine settimana è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata, senza freni.

Manuela Arcuri e il marito a Verissimo

Tra gli ospiti di sabato di Verissimo Manuela Arcuri, che si racconterà con il marito Giovanni Di Gianfrancesco: ripercorreranno il loro amore e il loro meraviglioso matrimonio celebrato pochi mesi fa. In una location da sogno.

Salvatore Esposito, Donatella Rettore come ospiti sabato

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti di sabato anche l’attore napoletano Salvatore Esposito, che si racconterà senza filtri. E la cantante Donatella Rettore, icona della musica italiana.

Eliana Michelazzo e la verità su Pamela Prati domenica a Verissimo

La puntata di domenica, poi, sarà ricca di colpi di scena. In studio, da Silvia Toffanin, arriverà Eliana Michelazzo, che finalmente dirà la sua sul caso di Mark Caltagirone e Pamela Prati. È stata lei a truffare la showgirl del Bagaglino?

