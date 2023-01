Barbara D’Urso a teatro con Taxi a due piazze: ecco quando ci sarà lo spettacolo e dove, le date

Barbara D’Urso è inarrestabile. La conduttrice è ormai in dirittura d’arrivo con il suo spettacolo teatrale, ma quando inizia? E dove la vedremo?

Barbara D’Urso a teatro, con lo spettacolo “Taxi a due piazze”

Periodo d’oro per la showgirl che – oltre alla conduzione del suo Pomeriggio 5 – sta anche per portare in scena il suo spettacolo teatrale. Nelle ultime ore la diretta interessata ha condiviso alcune storie durante le prove. Come anticipato lo scorso 18 gennaio, Barbara D’Urso porterà in scena il suo spettacolo teatrale dal prossimo 14 febbraio. La conduttrice sarà in tantissimi teatri italiani partendo da Milano, passando poi per Bologna, Verona, Bari, Montecatini, Alessandria, Bellinzona e moltissime altre città.

Proprio ieri, poi, Barbara D’Urso ha fatto sapere ai suoi fan di essere pronta per le prove serali del suo spettacolo teatrale: “Ed eccomi qua… Vi aspetto al teatro Nazionale di Milano dal 14 febbraio… E poi da marzo nei weekend… Bologna ….Verona… Bari… Montecatini… Alessandria… Bellinzona… E poi…❤️ Commedia che fa molto ridere…. scritta per me ,per la prima volta nella versione femminile, da Ray Cooney…❤️❤️Vi aspetto #colcuore❤️”.

Immediatamente dopo, la conduttrice ha condiviso un video inedito per i suoi followers. Spettacolo a parte, comunque, negli ultimi tempi Barbara è stata investita dai pettegolezzi su una sua presunta relazione con Flavio Briatore, noto imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Teatro e il flirt con Flavio Briatore

Ad annunciare l’indiscrezione su Barbara D’Urso e Flavio Briatore ci ha pensato il settimanale Diva e Donna; secondo il magazine, infatti, la conduttrice e l’imprenditore sarebbero stati visti mentre entrano – separatamente – in un lussuoso albergo di Milano. I due hanno consumato una cena regale e poi, stando alle indiscrezioni, avrebbero passato la notte in una delle camere dell’hotel. Secondo quanto emerge dalla rivista, comunque, sia Barbara che Flavio avrebbero fatto di tutto per depistare i paparazzi e curiosi, anche se – a quanto pare – non è stato abbastanza.

Alcuni dettagli sul presunto flirt fra Barbara D’Urso e Flavio Briatore sono arrivati direttamente da Roberto Alessi, Direttore di Novella 2000. Il giornalista ha affermato che effettivamente fra la conduttrice e l’imprenditore ci sarebbe del tenero; pare che i due si stiano frequentando. Ecco le parole di Alessi: “Mi dicono, Barbara d’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano. Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una strada professionale ben definita. Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessante per quello che è”.