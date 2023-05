Concerto per la pace a Roma sabato 13 maggio 2023: ecco dove, a che ora e i cantanti

Roma. Nella giornata di sabato prossimo, 13 maggio 2023, la musica e la pace saranno le protagoniste di un’entusiasmante serata nel cuore della Capitale: a Piazza del Popolo a Roma, dalle ore 18.00 si terrà “PLAY MUSIC STOP WAR – CON SANT’EGIDIO IN CONCERTO PER LA PACE”. Ecco tutti i dettagli dell’evento, continuante a leggere!

Concerto per la pace a Roma sabato 13 maggio

Il “PLAY MUSIC STOP WAR – CON SANT’EGIDIO IN CONCERTO PER LA PACE” è un evento musicale a ingresso libero e gratuito che ha l’obiettivo di diffondere, con la musica, un forte messaggio volto a sostenere la pace e il lavoro umanitario promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. La comunità non ha bisogno di presentazioni, perché nota in tutto il mondo: è impegnato in oltre 70 Paesi, e ogni giorno raccoglie uomini e donne di ogni età e condizione, uniti da un legame di fraternità, con il solo scopo di sostenere in modo gratuito i poveri e la pace tra gli esseri umani. Proprio perché la guerra continua a flagellare diversi Paesi anche nel nostro secolo, ecco che l’intento è proprio quello di corroborare le idee di pace, proteggerla dove è minacciata, aiutare a ricostruirla, facilitando il dialogo là dove è andato perduto.

Il programma del Concerto a Piazza del Popolo

Il concerto sarà l’occasione per ricordare tutto questo, e il tutto sarà anche preceduto dall’esibizione di alcune band italiane emergenti, finaliste del Contest per la Pace “Play Music Stop Violence”. Dopo le prime esibizioni, poi, si passerà alle performances degli artisti che hanno risposo all’appello, insieme alla band, che uniranno la loro voce per chiedere la fine della guerra in Ucraina e di ogni guerra nella convinzione che la pace sia l’unico modo per poter proseguire nel nostro percorso di umanità. Ovviamente, come ben noto, la musica ha un’enorme forza, un linguaggio universale che spesso, molto più delle parole, riesce ad arrivare ai cuori delle persone. Ieri come oggi.

Gli artisti che si esibiranno sul palco

Per quanto riguarda la line-up di PLAY MUSIC STOP WAR, il tutto è ancora in corso d’opera, anche se manca ormai pochissimo all’evento. Tra gli artisti confermati, molti nomi amatissimi dal grande pubblico, eterogenei ed eclettici, provenienti da diverse scenari musicali, sebbene tutti uniti dal medesimo scopo. Ecco alcuni tra i nomi che vedremo sul palco:

Fiorella Mannoia MR. Rain Leo Gassman Alfa, Gaia Fasma Bugo Stefano Lentini e Adorno Quarte Raiz Federica Carta Rancore Eugenio in Via Di Gioia Fellow Fiat 131 + Serena Brancale Wrongonyou



Infine, chiudiamo dicendovi che il concerto sarà presentato da Ema Stokholma e Clementino, quindi ne vedremo delle belle. Voi ci sarete?