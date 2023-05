Televoto Finale Amici 22, come il pubblico può decretare il vincitore del Serale: regolamento e novità

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco alla finalissima del Serale di Amici, il talent show che da settembre sta tenendo compagnia ai telespettatori di Canale 5. Protagonisti giovani allievi, tra cantanti e ballerini, che si sono messi in gioco, tra sfide continue, gare, esibizioni e che, con tanta fatica, sono riusciti ad indossare la tanto ambita maglia. Il 14 maggio, rigorosamente in diretta, andrà in onda l’ultima puntata, quella in cui sapremo il nome del vincitore di questa edizione e i fan sono impazziti all’idea. Ma come fare per votare il proprio ‘pupillo’? E come funziona il televoto?

Televoto Finale Amici, ecco come votare Wax, Angelina, Mattia e Isobel

Sarà il pubblico a decretare il vincitore di questa edizione di Amici. Ebbene sì, i telespettatori avranno un ruolo fondamentale e sul sito Witty Tv è stato pubblicato il regolamento con i criteri per la finalissima. Né la giuria né i coach avranno un ruolo per la decisione, tutto sarà nelle mani del pubblico: contenti?

Il regolamento di Amici 2023

“La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma” – si legge nel comunicato. Tutto, quindi, è nelle mani dei telespettatori, quelli che da settembre stanno seguendo il talent show di Maria De Filippi e si sono affezionati ai ragazzi. Per votare si avranno a disposizione diverse modalità:

da mobile al 477.000.1

dal sito web www.wittytv.it

dall’app Mediaset Infinity tramite app Wittytv accessibile da smart tv

Tramite Smart tv e decoder abilitati

Il televoto da casa avrà la meglio sulla FINALE di #Amici22.

Il voto dipenderà esclusivamente dal pubblico. pic.twitter.com/wO31zFPSAk — AMICI NEWS (@amicii_news) May 9, 2023

Chi sono i finalisti e chi vincerà Amici 22

Ad aggiudicarsi la finale due cantanti e due ballerini. Domenica 14 maggio, in diretta su Canale 5, si sfideranno Angelina, Wax, Isobel e Mattia. E tra di loro, quindi, si nasconde il vincitore di questa edizione. Secondo i primi pronostici e i sondaggi, le preferite sembrerebbero essere Angelina e Isobel, ma anche Mattia ha un bel seguito ed è amatissimo fuori dal talent, così come Wax. Ci saranno dei colpi di scena? Non ci resta che pazientare ancora un po’ e seguire la puntata: solo domenica avremo il nome del trionfatore di questa edizione!