Serale Amici 22, chi sono i finalisti? Data ultima puntata e cosa è successo sabato 6 maggio 2023

Chi sono i ragazzi finalisti di Amici 22? Questa è la domanda dei fan, quelli che da settembre stanno seguendo con passione le avventure dei talenti della scuola di Maria De Filippi, la più amata e spiata d’Italia. Sì perché il percorso sembrava così lungo, ma di tempo ne è passato e manca davvero poco, anzi pochissimo, alla finalissima del programma. Domenica 14 maggio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima puntata, quella in cui verrà decretato il vincitore di questa edizione: chi trionferà nella categoria canto? E chi in quella ballo? A decidere anche il pubblico da casa, con l’appuntamento che sarà rigorosamente in diretta!

Chi sono i finalisti del Serale di Amici e chi è stato eliminato ieri sera

Lo scorso anno ben sei ragazzi sono arrivati in finale: ricorderete, sicuramente, Sissi, Michele, Luigi (il vincitore), Alex, Albe e Serena. Ma sarà successo lo stesso in questa edizione e nessuno è stato eliminato? O qualcuno ha dovuto lasciare il talent show a un passo dalla fine? In semifinale, lo ricordiamo, sono arrivati per il ballo Mattia (latino americano), Maddalena e Isobel; mentre per il canto Wax, Aaron e Angelina. Tra di loro, questo è certo, si nasconde il trionfatore. A giocarsi la finalissima di questa edizione di Amici saranno alla fine Angelina, Isobel, Mattia e Wax! Per Aaron dunque il cammino nel programma finisce qui. L’appuntamento è tra una settimana: sabato 14 maggio andrà in onda infatti l’ultima serata del programma e scopriremo chi sarà ad aggiudicarsi il titolo di campione. Il conto alla rovescia allora è già iniziato. Per voi chi sarà alla fine a spuntarla?

Televoto Finale Amici, come si vota

Vi ricordiamo che la finale del 14 maggio, di domenica per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest, sarà in diretta. E il pubblico da casa avrà modo di votare il proprio concorrente preferito. Quasi sicuramente, ci saranno diverse modalità di voto come è successo lo scorso anno:

tramite sms a pagamento

tramite sito www.wittytv.i

tramite App Mediaset Infinity (con registrazione)

tramite Smart Tv e decoder abilitati.

Ad ogni sfida, manche, Maria De Filippi darà un codice di voto ai concorrenti e con quello, quasi sicuramente, si potrà votare.