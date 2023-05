Amici 22, quando va in onda la finale del Serale? Data ultima puntata e chi sono i finalisti

Il percorso è stato difficile e tortuoso, da settembre i ragazzi, tra cantanti e ballerini, si sono dovuti mettere in gioco, tra sfide continue, prove, gare, esibizioni davanti a giudici esperti, ma ora il gioco è quasi finito. E il talent, Amici di Maria De Filippi, è giunto al capolinea. Sì, dopo la semifinale di stasera, tra una settimana andrà in onda la finalissima, questa volta in diretta, e verrà decretato il vincitore di questa edizione, nella categoria canto e nella categoria ballo: chi prenderà il posto di Luigi Strangis, che ha trionfato lo scorso anno?

La finale di Amici va in onda domenica 14 maggio 2023 in diretta

Ancora un piccolo, piccolissimo, cambiamento nel palinsesto Mediaset. La finale di Amici 22 anziché andare in onda di sabato, verrà trasmessa, rigorosamente in diretta, domenica 14 maggio: a votare, infatti, per la prima volta sarà anche il pubblico da casa. La decisione di slittare l’appuntamento di un giorno è da legare all’Eurovision Song Contest, che quest’anno sarà a Liverpool: sabato 13 maggio andrà in onda la finale, quindi la rete avversaria, Mediaset, ha deciso di spostare l’ultima puntata del serale di Amici. Insomma, un po’ di pazienza in più per scoprire chi trionferà e chi alzerà la coppa tanto ambita.

Chi sono i finalisti di Amici

Ancora troppo presto per dire chi saranno i finalisti di Amici: questa sera, infatti, verrà trasmessa la semifinale, l’ultima puntata registrata, e capiremo chi verrà eliminato. E chi, invece, riuscirà ad arrivare all’ultimo step. Al momento le squadre sono così composte:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare sulla ballerina australiana Isobel e sul cantante Aaron

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, protagonisti di guanti di sfida da urlo, possono contare sulla ballerina Maddalena e sulla cantante Angelina Mango

Arisa e Raimondo Todaro possono contare sul ballerino di latino americano Mattia Zenzola e sul cantante milanese Wax.

Tra di loro si nascondono sì i finalisti, ma anche il vincitore. Pronti ad attivare il conto alla rovescia?