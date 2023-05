Serale Amici 22, anticipazioni semifinale 6 maggio 2023: chi è stato eliminato?

Niente più cambiamenti: la semifinale di Amici andrà in onda proprio questa sera, sabato 6 maggio. E tra poche ore registreranno la puntata, che come ben sapete non è in diretta. A causa del Covid, che è tornato a fare capolino nella scuola più famosa e spiata d’Italia, la registrazione è slittata più volte: prima giovedì, poi venerdì. E ora la decisione di entrare in studio proprio di sabato, a distanza di poche ore dalla messa in onda. E l’attesa dei fan, quindi, è quasi finita, ma la curiosità è difficile da tenere a bada: chi degli allievi rimasti in gara riuscirà ad arrivare fino alla finale di domenica 14 maggio? E cosa succederà nella puntata, nella semifinale, di questa sera?

Anticipazioni Semifinale Amici sabato 6 maggio 2023, chi ha vinto le tre manche

Ancora troppo presto per capire cosa succederà, come sempre le anticipazioni verranno rilasciate in anteprima sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. La cosa certa, però, è che saranno tre le manche, come sempre: a decidere chi inizierà una sfida, divertente, tra i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Saranno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a decidere chi sfidare? Chissà…Non ci resta che pazientare ancora un po’ per capire cosa succederà alle tre squadre, che ora contano due allievi ognuna. Ebbene sì, Zerbi-Cele, che ogni sabato fanno divertire il pubblico con le loro performance, possono contare sulla ballerina Isobel e il cantante Aaron, che la scorsa settimana ha battuto Cricca al ballottaggio; Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo possono fare affidamento su Angelina e Maddalena, mentre Arisa e Raimondo Todaro hanno una squadra tutta al maschile e dovranno giostrarsi tra Wax, cantante, e Mattia, ballerino di latino americano.

Ci sarà un solo eliminato? O il colpo di scena sarà nella doppia eliminazione?

In aggiornamento

Chi sono i finalisti di Amici e chi è stato eliminato nella semifinale

Molti non hanno dubbi e i pronostici parlano chiaro: le vincitrici del talent potrebbero essere Angelina Mango nella sezione canto e Isobel per il ballo. Sarà così? E chi arriverà fino in finale? Non ci resta che pazientare un po’, tra poche ore ci saranno le anticipazioni per chi non riesce a smettere di essere curioso e aspettare le 21.30 di questa sera!

In aggiornamento