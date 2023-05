Semifinale Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospiti, eliminati e finalisti di sabato 6 maggio 2023

Dopo i vari cambiamenti e il Covid, che è tornato a fare capolino nella scuola di Amici, finalmente ci siamo e oggi, intorno all’ora di pranzo, verrà registrata la tanto attesa semifinale del Serale. Con la puntata che verrà trasmessa in prima serata, a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Striscia la Notizia. L’attesa, quindi, è finita e il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco alla finalissima del talent show di Maria De Filippi: eccezionalmente di domenica, il 14 maggio, salvo altre modifiche del palinsesto, si decreterà il vincitore di questa edizione. Ma cosa succederà nella semifinale del 6 maggio 2023? Chi verrà eliminato? E chi, invece, otterrà il pass per l’ultimo step?

Anticipazioni Semifinale Serale Amici sabato 6 maggio 2023

La puntata, come ha riportato la pagina Instagram Amici News, verrà registrata intorno a ora di pranzo, quindi è ancora presto per le anticipazioni, che verranno pubblicate come sempre sul sito Superguidatv. L’unica certezza che abbiamo è che, come sempre, saranno tre le manche, mentre sul numero degli eliminati ancora c’è mistero. Solo un talento dovrà lasciare la gara? O saranno in due a dover abbandonare il gioco a un passo dalla finale del prossimo 14 maggio?

In aggiornamento

Chi viene eliminato e quanti saranno i finalisti del Serale di Amici 22

La curiosità è tanta, ma bisogna pazientare ancora un po’. La scorsa settimana a dover abbandonare la gara è stato Cricca, che ha perso la sfida contro Aaron. Attualmente, quindi, le squadre sono così composte:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare su Aaron e Isobel

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo possono fare affidamento su Angelina e Maddalena

Arisa e Raimondo Todaro possono contare su Wax e Mattia.

I finalisti saranno quattro o cinque? Non ci resta che pazientare ancora un po’ e seguire la puntata di stasera: l’appuntamento è su Canale 5.