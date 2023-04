Quando finisce il Serale di Amici 22? Data dell’ultima puntata a maggio 2023

Cambia la programmazione del Serale di Amici 22. Mediaset apporta dei cambiamenti al noto programma di Maria De Filippi prima della consueta pausa estiva e dell’avvio della nuova stagione televisiva. Il talent show di Maria De Filippi continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Tra prove di canto, di ballo, sfide continue. Ma la nuova notizia che sta trapelando in queste ore riguarda il serale del reality della moglie di Maurizio Costanzo: il talent infatti non chiuderà di sabato. Ecco tutti i dettagli.

Il serale di Amici sarà spostato: le date

Il talent di Maria De Filippi, secondo quanto comunica Publitalia, non chiuderà di sabato ma di domenica, così da evitare la sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest. Infatti, sabato 13 maggio, in diretta su Rai 1 proprio da Liverpool andrà in onda la finale dell’Eurovision, che vede l’Italia in gara con Marco Mengoni. A commentare la serata ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che sostituisce Cristiano Malgioglio a causa del suo impegno ad Amici. Il serale di Amici verrà quindi spostato di 24 ore e andrà in onda così domenica 14 maggio.

Spostati anche altri programmi: ecco quali

Non solo Amici di Maria De Filippi, ma anche altri programmi saranno spostati in vista dell’Eurovision. Un’altra variazione riguarda L’Isola dei Famosi. Per il reality di Ilary Blasi l’appuntamento non sarà il primo maggio: la terza puntata andrà in onda martedì 2 maggio. Le due serate lasciate libere da Amici e Isola verranno sostituite da Canale 5 con i film.

Infine, Publitalia fissa il doppio appuntamento con i ragazzi de Il Volo, il programma si chiamerà Tutti per Uno ed è programmato per sabato 20 e 27 maggio. Confermate invece tutto il resto della programmazione: Luce dei Tuoi Occhi 2 proseguirà al mercoledì, le repliche di Zelig al giovedì e Il Patriarca venerdì.