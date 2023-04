Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospite, manche e chi viene eliminato sabato 15 aprile 2023

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, che si sintonizzano ogni sabato su Canale 5, il Serale di Amici, il talent show che da anni vede alla conduzione Maria De Filippi. Protagonisti giovani talenti tra cantanti e ballerini. E tra continue sfide, buste rosse, polemiche, scontri, amicizie che nascono e gelosie. Ma cosa succederà nella prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda sabato 15 aprile, in prima serata? Chi dei concorrenti ancora in gara dovrà abbandonare definitivamente la casetta e, quindi, la scuola?

Anticipazioni Serale Amici sabato 15 aprile 2023

Come sempre la puntata di sabato, quella del prossimo 15 aprile, verrà registrata oggi pomeriggio. E, come sempre, le anticipazioni ufficiali verranno rilasciate sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. Ancora troppo presto, quindi, per capire cosa accadrà. Ma una certezza c’è: saranno tre la manche e, molto probabilmente, solo un concorrente, che sia ballerino o cantante, dovrà lasciare la scuola. Proprio come è accaduto la settimana scorsa quando a lasciare il talent è stato Alessio, ballerino di hip hop della squadra di Raimondo Todaro e Arisa, che ha perso la sfida e il ballottaggio contro Mattia Zenzola.

Le tre manche, come sono formate le squadre

In attesa di capire cosa accadrà, ecco intanto come sono formate le squadre dopo le varie eliminazioni:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare su Isobel e Ramon come ballerini, Aaron come cantante

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno in squadra i cantanti Cricca e Angelina e la ballerina Maddalena

Arisa e Raimondo Todaro possono contare su Federica e Wax, come cantanti, e su Mattia come ballerino di latino americano (che si esibisce con Benedetta).

Chi è stato eliminato

La domanda dei fan, dei più curiosi che non riescono a pazientare, è solo una: chi è stato eliminato nel serale di Amici, nella puntata che vedremo in onda sabato 15 aprile? Ricordiamo che, al momento, ad abbandonare il talent sono stati: Megan, NDG, Piccolo G, Gianmarco, Samu e Alessio.

