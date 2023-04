Serale Amici 22, chi è stato eliminato tra Ramon e Federica? Anticipazioni sabato 15 aprile 2023

Chi tra Ramon e Federica, rispettivamente ballerino del team di Alessandra Celentano e cantante di Arisa, ha dovuto lasciare la scuola di Amici? Questa è la domanda che si rincorre nelle ultime ore e c’è chi non riesce a tenere a bada la curiosità e ad aspettare fino a domani, giorno della messa in onda della puntata, quella che è stata registrata giovedì, come sempre. D’altra parte, il talent show di Maria De Filippi continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Tra prove di canto, di ballo, sfide continue. E non poche polemiche. Ma cosa vedremo nella prossima puntata di sabato 15 aprile, su Canale 5 in prima serata?

Le tre manche del Serale di Amici di sabato 15 aprile 2023

Come sempre, tre le manche. E un solo eliminato, ora che la finale molto lentamente si avvicina. Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv, la prima manche è stata vinta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e al ballottaggio sono finiti Angelina e Cricca. La cantante si è salvata, Cricca dovrà vedersela con gli altri due ragazzi a rischio. La seconda manche, invece, è stata vinta da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e Ramon è finito a rischio eliminazione. Nella terza e ultima, ancora una volta, hanno trionfato i CuccaLo e a rischio, questa volta, è finita Federica, cantante del team di Arisa e Raimondo Todaro.

Al ballottaggio finale Ramon e Federica

Al ballottaggio, quindi, sono finiti Cricca, Ramon e Federica. Il cantante di Lorella Cuccarini è stato salvato subito dai giudici, mentre Ramon e Federica si sono dovuti sfidare. Da una parte un ballerino di danza classica di Alessandra Celentano, dall’altra la cantante della squadra di Arisa che prima di entrare ad Amici non aveva mai studiato canto. Tra di loro, quindi, si nasconde l’eliminato della puntata. Chi tra Ramon e Federica dovrà lasciare definitivamente la scuola? Sarà Maria De Filippi, con la sua voce, a irrompere in casetta e dire chi dovrà abbandonare il talent show. Quindi, non ci resta che pazientare un po’ e attivare il conto alla rovescia.