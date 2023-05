Serale Amici 22, quando e a che ora registrano la semifinale? Anticipazioni puntata 6 maggio 2023

Il Covid, che da anni ha stravolto le vite di tutti noi, è tornato a fare capolino anche nella scuola di Amici, quella più famosa e seguita di sempre. E lo ha fatto proprio ora che si avvicina la fine del talent show di Maria De Filippi, quello dove giovani ballerini e cantanti da mesi si sono messi in gioco, tra prove continue e sfide, con un solo obiettivo: vincere. Sì, avete capito bene: alcuni allievi, a quanto pare, sono risultati positivi e da qui, quindi, la decisione (inevitabile) di far slittare la registrazione della puntata. Ma la domanda dei fan è solo una: sabato 6 maggio andrà in onda la semifinale? E cosa succederà?

Semifinale Amici 22 registrano oggi o domani?

La puntata inizialmente doveva essere registrata, come sempre, di giovedì. A causa del Covid, però, la produzione inevitabilmente ha deciso di far slittare l’appuntamento prima a venerdì, ora addirittura a sabato. Come riporta la pagina Amici News, infatti, la semifinale verrà registrata domani, intorno all’ora di pranzo. E la sera, alle 21.30, verrà trasmessa in onda su Canale 5. Sempre salvo cambiamenti dell’ultima ora.

Quanti saranno i finalisti, tre manche, chi viene eliminato sabato 6 maggio

Ancora troppo presto per dire cosa succederà nel corso della semifinale del 6 maggio: la puntata ancora deve essere registrata, quindi per il momento si possono solo fare ipotesi. Quasi sicuramente, però, le manche saranno tre, mentre per l’eliminato bisogna capire: un ragazzo dovrà lasciare la scuola? O saranno in due? Al momento, lo ricordiamo, le squadre sono così compote:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare su Isobel e Aaron

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo possono contare su Maddalena e Angelina

Arisa e Raimondo Todaro possono fare affidamento su Wax e Mattia.

Sei, quindi, i semifinali: ma chi riuscirà ad arrivare fino alla fine? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per capire cosa accadrà. D’altra parte, i colpi di scena ad Amici non mancano mai!