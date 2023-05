Semifinale Amici 22, sabato 6 maggio ci sarà la puntata? Chi sono gli allievi positivi al Covid

In queste ultime ore arriva la conferma definitiva ed ufficiale da parte della Fascino: la registrazione della semifinale di Amici, tanto attesa dai suoi fans, e che era previa per il 4 maggio 2023, è stata rimandata e sospesa. La data? Da destinarsi, ancora non c’è. Il motivo risiede nei casi di positività al Covid, casi che sembrano ora essere saliti a quattordici. Anche l’eliminato della scorsa puntata, inoltre, Cricca, pare abbia contratto il virus.

Semifinale Serale Amici 22, salta la registrazione di giovedì 4 maggio per Covid? Ultime news

Amici 22, chi sono i positivi al Covid?

A lanciare per primo l’indiscrezione, è stato il team di Dagospia, il quale aveva parlato di due casi di positività tra gli allievi del talent di Maria De Filippi. Andrea Venza, in particolare, esperto di gossip, aveva inoltre rivelato anche chi fossero i primi due ragazzi contagiati che, ora, non sono più gli unici. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda, continuate a leggere!

In salita i casi Covid ad Amici

Insomma, nonostante all’inizio non fossero disponibili i nomi dei cantati e dei ballerini del serale di Amici 2023 risultati positivi al Covid, ora Amedeo Venza ha rivelato che si dovrebbe trattare dei due ballerini Mattia e Maddalena. I due allievi, però, per fortuna, pare stiano bene, senza gravi ripercussioni o sintomi particolarmente evidenti e deleteri. Inoltre, proprio nelle ultime ore, la giornalista Simona Bastiani e la sua collega e amica Mirella Dosi, con diversi tweet, hanno svelato anche un’altra notizia: ovvero che i casi di Covid tra i partecipanti di Amici 22 potrebbero essere in salita: si parla al momento di ben 14 casi tra cui 4 allievi e 10 tecnici risultati positivi.

La registrazione e la puntata di sabato a rischio

Nessuna conferma, al momento, sui nomi. A questo punto, sebbene sia impossibile fare previsioni data la situazione, è probabile che la registrazione della semifinale potrebbe essere a rischio, come confermato anche da Fanpage.it. Ovviamente, se i ragazzi non si saranno negativizzati per giovedì, è altamente probabile che la registrazione venga annullata e di conseguenza anche la puntata di sabato.