Raffaella Mennoia e l’amicizia con Maria De Filippi: ‘Il nostro legame dura da anni’. La Mennoia, in una recente intervista ha raccontato della lunga amicizia che la lega a Maria De Filippi. Infatti, le due donne collaborano nel mondo della televisione da moltissimi anni. Un rapporto che, nato sul piano lavorativo, è diventato poi ben saldo anche nella dimensione personale e quindi fuori dallo sguardo delle telecamere. Una grande amicizia nata all’interno degli studi televisivi.

L’amicizia tra Raffaella Mennoia e Maria De Filippi

Raffaella, sentendo il loro giro di amicizie, è stata la persona più vicina a Maria De Filippi dopo la dipartita del famosissimo giornalista Maurizio Costanzo (suo marito). La Mennoia sulla loro amicizia, ha voluto dedicare anche un passo del suo nuovo libro, intitolato “Cupido Spostati”. Proprio a Maria de Filippi, l’autrice dedica una dedica straordinaria nella prima pagina dell’opera. Ecco cosa possiamo leggere in merito: “A Maria, il filo conduttore della mia vita”.

In tal senso, Maria De Filippi è molto legata a Raffaella. Non solo perché la scrittrice gli è stata vicina durante il ricovero di Costanzo, ma anche perché la stessa autrice è stata la sua spalla dopo la morte del giornalista. Dopotutto, anche nelle interviste pubbliche, Raffaella ha solo bellissime parole per Maria: “Maria De Filippi è un pilastro fondamentale nella mia vita”. Insomma, una grande e durevole amicizia, di belle come se ne vedono ormai poche nel mondo.

Come si sono conosciute Maria e Raffaella?

Raffaella Mennoia, per chi lo ricorderà, era una postina di “C’è posta per te”. Alla conduttrice di punta della realtà Mediaset, lei prova solo grande e immensa gratitudine. Infatti, per quello che riguarda il mondo dello spettacolo, Maria De Filippi le ha insegnato tutto ciò che sa oggi. L’autrice ha voluto rendere omaggio anche alla società della De Filippi, ovvero la Fascino SRL. Infatti, Raffaella oggi fa i provini ai futuri tronisti e corteggiatori per il programma di Uomini e Donne.