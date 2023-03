Maria De Filippi torna ad Amici con la voce rotta: “Ricomincio a lavorare”

Maria De Filippi torna in studio dopo la morte di Maurizio Costanzo. La conduttrice è riapparsa in televisione nella scorsa puntata di C’è Posta per Te, ma oggi ad Amici era molto provata e questo non è passato inosservato agli occhi dei presenti in studio.

Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sotto choc: non se l’aspettava

Maria De Filippi di nuovo in televisione: il messaggio ai fan

Prima della puntata di C’è Posta per Te è stato trasmesso un messaggio da parte della conduttrice: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

Quella di oggi quindi non è stata la sua prima apparizione dopo la morte di Costanzo, ma è stata molto sentita da tutto il pubblico. In occasione del ritorno di Maria De Filippi ad Amici, la produzione avrebbe richiesto al pubblico in studio di mostrare rispetto e vicinanza alla conduttrice, evitando quindi di fare troppo caos e urlare al suo ingresso.

Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi disse: ‘Quando non ci sarà più sarà terribile, non voglio pensarci’

Amici, Maria De Filippi con la voce rotta: “Ricomincio a lavorare”

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato“, ha dichiarato con la voce rotta la conduttrice prima di iniziare la puntata, la quale è apparsa davvero molto provata al pubblico in studio ma anche a quello da casa.

Sui social sono apparsi centinaia di messaggi di sostegno alla De Filippi da parte dei fan. “Si vede che Maria si distrae tanto con il suo lavoro e svuota la testa per un po’ di ore, secondo me le fa bene e ha fatto la scelta la giusta”, e ancora: “Si vede che è commossa, povera Maria”.