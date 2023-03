Dove è sepolto Maurizio Costanzo? Ora nella tomba di Monica Vitti al Verano

La morte di Maurizio Costanzo, celebre giornalista e conduttore televisivo, ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo. L’uomo è spirato all’età di 84 anni lo scorso 24 febbraio e uno dei primissimi pensieri è volato subito a sua moglie, l’altrettanto conosciuta e seguita Maria De Filippi. Numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto che in questi giorni delicati e dolorosi si sono susseguiti per lei e per la sua famiglia. Alla camera ardente prima e ai funerali poi, un ingente numero di persone – volti noti del mondo dello spettacolo, della politica, ma anche comuni cittadini – ha voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo. Affetto che non tarda ad arrivare neanche oggi, quando il giornalista è sepolto presso il cimitero del Verano, dove un vero e proprio ‘pellegrinaggio’ di persone è pronto per rendergli omaggio e salutarlo.

Patrimonio Maurizio Costanzo, la rabbia della famiglia: ‘Valutazioni false’

Le sepoltura (provvisoria) di Maurizio Costanzo al Verano

La salma di Maurizio Costanzo è sepolta presso il cimitero del Verano. È una sepoltura provvisoria quella del giornalista – proprio come accadde per Monica Vitti che ora si trova in una tomba fatta costruire dalla famiglia sempre al campo santo del Verano – che si trova in un condominio di loculi a più piani. Anche in questa delicata circostanza si può dire che l’amato Costanzo abbia il proprio pubblico, l’affetto dei suoi beniamini è forte davanti alla sua tomba e alla sua foto, dove chi arriva lascia lettere e piccoli doni, un modo sentito e personale per dare l’ultimo saluto al grande conduttore e uomo di spettacolo.

I doni dei fan

Diversi e numerosi i doni che portati da coloro che si recano presso la tomba di Costanzo: foto, lettere, rosari, una statuetta della Madonna di Lourdes e poi, ancora, qualcuno fotografa la lapide per ricordo, qualcun altro legge i propri pensieri e non mancano coloro che si commuovono. Un vero e proprio pellegrinaggio di persone quello presente al Cimitero del Verano, a testimonianza che il ricordo e l’affetto per Maurizio Costanzo resteranno per sempre indelebili e vivi all’interno della memoria collettiva.